حبس عاطل لاتهامه بقتل شخص إثر تعديه عليه بالضرب

قررت نيابة الزيتون، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه في واقعة وفاة شخص إثر تعديه عليه بالضرب، بسبب خلافات سابقة بدائرة القسم، كما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المواطنين بتضرره من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم لتسببه في وفاة شقيقه بالمعاش، ومقيم بذات العنوان، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بأحد المستشفيات، نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب إثر تعديه عليه بالسب حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما وصفعه ودفعه؛ مما أدى إلى سقوطه أرضًا وشعوره بحالة إعياء بسبب خلافات سابقة بينهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رصاصة في الرأس

وفي وقت سابق، تلقى مأمور قسم شرطة الزيتون، مطلع شهر يونيو الماضي، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمقتل صاحب محل عطارة داخل محله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة محمد يوسف في العقد الرابع من العمر وصاحب محل عطارة، وبالفحص تبين إصابته بطلق ناري في الرأس من طبنجة عيار 9 ملم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم.

خصومة ثأرية

وكشفت التحريات عن أن المجني عليه من محافظة أسيوط، ورجحت بأن دافع القتل بسبب وجود خصومة ثأرية مع المتهم، الذي أطلق النار عليه ولاذ بالفرار.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجار تكثيف الجهود لضبط الجاني.