المتهم بالتحرش بفتاة الحصري: «عملت حركة ببوقي وملمستهاش»

تباشر جهات التحقيق، في واقعة ضبط شخص بتهمة قيامه بفعل خادش للحياء لفتاة، في أثناء انتظارها إحدى سيارات الأجرة، بمنطقة الحصري في 6 أكتوبر.

وكشف التحقيقات الأولية في الواقعة، أن المتهم اعترف تفصيليًا أنه تحرش لفظيًا بالفتاة دون أن يلمس أماكن جسدها: «عملت بفمي حركة لكن ما قربتش ناحيتها».

تحرش أمام مسجد الحصري

وأشارت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أنه أثناء وقوف طالبة جامعية بميدان الحصري في انتظار إحدى سيارات الأجرة، فوجئت بأحد الأشخاص يقود سيارة ملاكي، يقف جانبها، وقام بـ«معاكستها» وصدر منه فعل فاضح في الشارع أمام مسجد الحصري، وتحرش بها جنسيا وتم القبض عليه وأحيل للنيابة العامة.

توثيق التحرش بالتليفون

كان قسم شرطة أول أكتوبر، قد تلقى بلاغًا من طالبة جامعية مقيمة بمحافظة القليوبية، اتهمت شخصًا بـ«معاكستها» وصدر منه فعل فاضح أثناء تواجدها بميدان الحصري، وأكدت أنها قامت بتصويره بكاميرات الفيديو الخاص بهاتفها المحمول.

وأضافت المجني عليها في المحضر، أنه عندما شاهدها وهي تقوم بتصويره، لاذ بالفرار.

بالاطلاع على مقطع الفيديو الفاضح وعقب تقنين الإجراءات تم التأكد من صحة البلاغ، وتمكنت الأجهزة الأمنية، بقيادة اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، من تحديد هوية الشخص والسيارة المشار إليهما وتبين أنه أحد الأشخاص مقيم بمنطقة 6 أكتوبر، تم القبض عليه.

تعديلات عقوبة التحرش الجنسي

من ناحية أخرى، ووفقا للتعديلات المستحدثة في عقوبة التحرش الجنسي، فإنه: يستبدل بنصي المادتين «306 مكرر أ و306 مكرر ب» من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصان الآتيان:

«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى».

«وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه».