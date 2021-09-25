تنسيق مدينة الثقافة والعلوم 2021 بمدينة السادس من أكتوبر

يواصل طلاب الثانوية العامة 2021 الناجحين في امتحانات الدور الثاني تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2021 لتنسيق الجامعات الحكومية و ذلك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للتنسيق، سواء عبر معامل الحاسب الآلى المخصصة لتنسيق المراحل بالجامعات أو من خلال جهاز الحاسب الآلى الشخصي بالمنزل، ويبحث العديد من الطلاب عن تنسيق مدينة الثقافة والعلوم 2021 الموجودة بالحي الحادي 11 امتداد محور جمال عبدالناصر بمدينة السادس من أكتوبر، وكذلك عن توقعات ونتيجة تنسيق العديد من المعاهد العليا الخاصة التي تخضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تنسيق مدينة الثقافة والعلوم 2021 بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

وعن تنسيق مدينة الثقافة والعلوم 2021، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي و المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنه سيكشف عن الحد الأدنى للتخصصات والشعب المختلفة بالمدينة مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، وكذلك إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021، حيث يواصل طلاب الدور الثاني الناجحين من الثانوية العامة 2021 تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي.

تنسيق مدينة الثقافة والعلوم 2021: 8 معاهد بمدينة 6 أكتوبر

وعن تشعيب الطلاب بالمدينة بعد إعلان نتيجة تنسيق مدينة الثقافة والعلوم 2021، فإنه يجب على للطالب الالتحاق والتقدم لأحد المعاهد الفرعية التالية: (المعهد العالي للعلوم الإدارية، والمعهد العالي للهندسة، والمعهد العالي لعلوم الحاسب، والمعهد العالي للإعلام، ومعهد أكتوبر العالي للاقتصاد، والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، والمعهد العالي للغات، ومعاهد مصر الجديدة، والمعهد العالى لتكنولوجيا البصريات، والمعهد العالى للسياحة والفنادق، والمعهد العالى للغات).

وعن الأوراق المطلوبة للتقدم بعد إعلان نتيجة تنسيق مدينة الثقافة والعلوم 2021، فإنها تتمثل في أصل شهادة مستخرج الثانوية العامة وأصل شهادة الميلاد و6 صور شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي والموقف من التجنيد.