تكريم محمد عبد الرحمن في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، عن تكريمه للنجم محمد عبد الرحمن في ختام دورته السادسة، والتي ستقام في الفترة ما بين 6 وإلى 11 نوفمبر المقبل.

وحملت هذه الدورة اسم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، كما حضر المؤتمر رئيس اللجنة العليا للمهرجان محمد صبحي، ومؤسس ورئيس المهرجان مازن الغرباوي، والمدير العام للمهرجان إنجي البستاوي.

محمد عبد الرحمن يتحدث عن تكريمه بمهرجان شرم الشيخ

وعبّر محمد عبد الرحمن عن سعادته بحصوله على ذلك التكريم، قائلا: «سعيد وفخور بحصولي على هذا التكريم من المهرجان في دورة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب».

وتمنى عبد الرحمن، أن يُلاقي المهرجان النجاح والتميز، مؤكدًا أنه مثلما تواجد في مؤتمر هذه الدورة، سوف ينافس بعمل قوي في الدورة المقبلة من المهرجان».

معلومات عن الفنان محمد عبد الرحمن

وكان محمد عبد الرحمن قد أعلن مؤخرًا عن عمله المقبل بعنوان فيصل إكس ابو كليبس، هو مسلسل من بطولته وإنتاج شركة «The Producers» بالتعاون مع «Lagoonie Film Production» وسيتم الكشف عن التفاصيل قريبًا.

وكانت مسرحية شمسية وأربع كراسي هي أحدث أعمال النجم محمد عبد الرحمن المسرحية، حيث أعاد بها إحياء المسرح الصيفي بالساحل الشمالي، كما حقق أحدث مسلسلاته الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم وبمبم نجاحًا قويًا جعلته يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي وقت عرضه.

ويعتبر النجم محمد عبد الرحمن من أهم نجوم الكوميدي في الوقت الحالي، منذ انطلاقته بمسرح مصر وصولًا لأحدث أعماله الحالية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في الأعمال السينمائية والدرامية الفترة الماضية مثل فيلم الخطة العايمة، جمجوم وبمبم، لص بغداد والواد سيد الشحات وغيرها.

وبجانب حصوله على جائزة أفضل مسلسل أون لاين عن مسلسل جمجوم وبمبم في استفتاء مجلة وشوشة، حصل النجم أيضًا على جائزة أفضل ممثل عن فيلم الخطة العايمة في استفتاء نجم العرب.