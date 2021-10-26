 حملات نظافة وتجميل ورفع الإشغالات بسيدي سالم في كفر الشيخ

‏شهد مركز ومدينة سيدى سالم، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين. ‏ ‏ ‏

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، فضلاً عن أعمال الرش والتطهير، وتسليك خطوط خفض المنسوب بالمدينة، وقرى القن، والقصابي، والبلاصي، وأبو غنيمة، والروضة، وبرية لاصيفر.

كما تابع رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، انتظام سير العمل بالوحدات الصحية، والمدارس، وتقديم كافة الخدمات، وتطبيق الإجراءات الإحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والمواطنين بقرية سد خميس.

وفى سياق متصل، تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملات إزالة الإشغالات والتعديات بشوارع المدينة وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتحرير محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات، وكذلك الباعة الجائلين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات لإزالة التعديات بسيدي غازي

وفي وقت سابق، نظم مجلس مدينة سيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ، عددا من الحملات منها حملات إزالة التعديات والإشغالات، وحملات نظافة وتجميل، وصيانة كشافات الانارة، وحملات لضبط المخالفين من أصحاب المقاهي، ورفع المتولد اليومي من القمامة، تحت اشراف علي سلامه، رئيس مدينة سيدي غازي.

كما تابع أعمال صيانة كشافات إنارة عامة بشوارع ومداخل ومخارج المدينة والتوابع، واستمرار صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة، وصيانة وشد سلك الفرد الخامس على الأعمدة، وتغير الأسلاك المتهالكة وإزالة الشدات المخالفة، والعمل على تطوير ورفع كفاءة الانارة العامة.