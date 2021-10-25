حملات مرورية مكثفة ورفع الإشغالات في كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ حملات مكثفة لرفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف مدن المحافظة، وخاصةً في دسوق وقلين وسيدي سالم، إضافة إلى حملات مرورية على مدار الساعة، بناءً على تعليمات المحافظ اللواء جمال نور الدين، وبإشراف مدير أمن كفر الشيخ، اللواء أشرف صلاح.

حملة مرافق موسعة بمركز دسوق

وشن مجلس مدينة دسوق، بالتعاون مع قوة أمنية، عدة حملات لرفع الإشغالات، إضافة إلى حملة مرورية، برئاسة المحاسب السيد عبد الستار، رئيس المدينة، وبحضور كل من اللواء عماد موسى، حكمدار المديرية، واللواء محمد جندية، مساعد المدير لفرقة دسوق، والعميد أحمد السكران، رئيس فرع البحث الجنائي، والعميد سامح العزب، مدير المرور.

جاء ذلك بحضور أحمد دولة، وكيل المرافق، والرائد إبراهيم حسن، رئيس وحدة مرافق دسوق، والرائد عمرو عوض، رئيس مباحث دسوق، ونواب رئيس المركز والمدينة، المحاسب أحمد سلطان، والمحاسب وليد فاروق، وفتحي يوسف، وقوة من المرافق وقسم شرطة دسوق.

تحرير 1143 مخالفة متنوعة بدسوق

وقال السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، إن الحملة أسفرت الحملة عن تحرير 1143 محضراً للمخالفين، منهم 429 محضر إشغالات، و10 مخالفات بيئة، و40 محضر نقل بطيء، و386 مضبوطات، و253 إزالة إعلانات، و20 محضر لإشغال طريق، و9 محاضر نظافة، و24 مخالفة مرورية متنوعة، ومازالت الحملة مستمرة بأوقات مختلفة وعلى مدار اليوم صباحا و مساءا وذلك لإعادة الانضباط بالشارع، وتحقيق الانضباط العام، وتأتي دعماً لجهود الدولة.

حملات في قلين وسيدي سالم لرفع المخلفات

وفي سياق آخر، نظم مجلس مدينة قلين ومجلس مدينة سيدي سالم، حملات مكثفة لأعمال التجميل ورفع المخلفات وتحسين الخدمات والمرافق، وتسليك خفض المنسوب، وتحسين الخدمات والمرافق، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وأشرفَ فادى شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، على تجميل الأماكن العامة بالمدينة، وإزالة المخلفات والقمامة بالشوارع والميادين العامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن تهذيب الأشجار وإعادة تأهيلها وزراعتها بشكل جمالي، بالإضافة إلى متابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية، والمداخل والمخارج بالمدينة، وقرية البكاتوش.

وأشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التى شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، فضلاً عن أعمال الرش والتطهير، وتسليك خطوط خفض المنسوب بالمدينة، والقصابي، والبلاصي، والروضة، والفقهاء القبلية، و برية لاصيفر، وأبو غنيمة، والورق.