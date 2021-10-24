إزالة 23 حالة تعد على أملاك الدولة بقرى فوه في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ 23 حالة تعد على أملاك الدولة بقرى مركز فوه، وعلى نهر النيل، منهم 18 حالة تعد على مساحة 540 متراً، و5 حالات على مساحة فدان و14 قيراط و7 أسهم، وإجمالي ما جرى تنفيذه منذ بداية المرحلة الثانية من الموجة 18، الجارية تنفيذها 242 حالة تعد على أملاك الدولة منهم تنفيذ 101 حالة إزالة تعد على أملاك الدولة على مساحة 7864 متراً.

إزالة التعديات على أملاك الدولة

كما تمكنت الحملة من إزالة 141 حالة تعد على مساحة 47 فدانا، و5 قيراط و10 أسهم، بالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأكد محافظ كفر الشيخ في بيان، تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة، لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومراكز الشرطة التابع في نطاقها الإزالة.

محافظ كفر الشيخ يشدد على المرور على أملاك الدولة

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهًا بإزالة أية التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل على ممتلكات الدولة، مشدداً على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية الخاصة بهذا الشأن.

وتمكنت حملة مكبرة برئاسة وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، من إزالة التعديات على أملاك الدولة وعلى نهر النيل بزمام المركز والمدينة، رافقه خلالها المختصون بالإدارة العامة لحماية نهر النيل والقوة الأمنية من مديرية أمن كفر الشيخ، مؤكداً أن الحملات مازالت مستمرة لإزالة أي تعديات وشدد على أنه لا تهاون مع المتعدين على أملاك الدولة.