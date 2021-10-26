انطلاق جلسات التشاور لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية بحي غرب أسيوط

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انطلاق جلسات التشاور للاستماع ومناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2022 – 2023 والخطة متوسطة الأجل 2022 – 2025 وذلك بقاعة المؤتمرات بمدرسة التجارة الثانوية بنات بحي غرب أسيوط في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئياً من البنك الدولي.

وخلال الجلسة جرى استعراض مقترحات المواطنين وأهم احتياجاتهم من خدمات ومرافق ومشروعات يمكن إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2022 – 2023).

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر فهي تضع هذ الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة عبر التطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميتها في توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو .

وناشد المحافظ أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقيادات الشبابية والنسائية وذوي الهمم بالمشاركة في تلك الجلسات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

إزالة 37 تعديا على أملاك الري بديروط

من جهة أخرى، ازالت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط 30 حالة تعدٍ على أملاك دولة تابعة للري بالإضافة إلى 7 تعديات بمساحة 2000 متر مربع مباني بقرى «التحويلة ونزلة مصطفى وأبو الهدر ونزلة بدوي»، بمتابعة ميدانية من العميد محمد صلاح أبوكريشة سكرتير عام مساعد المحافظة، وبمشاركة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، وعيون إبراهيم نائب ؤئيس المركز ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة وهندسة ري ديرمواس.

وفى سياق متصل تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سير العمل في حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـ 18 لإزالة التعديات التي تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة لافتا إلى تنفيذ إزالة لعدد 37 حالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة تابعة للري بمركز ديروط ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف وفرض هيبة الدولة على أراضيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .