محافظ أسيوط يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على ترعة بني سميع

قاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حملة مكبرة لإزالة التعديات على ترعة «بني سميع»، بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط، ضمن الحملات المكثفة التي تنظمها المحافظة لإزالة للتعديات على أراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء والمجاري المائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعتدين ومحاسبة المقصرين من المسئوليين في آداء عملهم والتعامل بكل حسم مع كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بصورة فورية والتصدى لأي محاولة يقوم بها المخالفون وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية .

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملة استهدفت تنفيذ 7 قرارات إزالة لتعديات على ترعة بني سميع المارة بقرية الزاوية بمركز أسيوط والتي تعرضت لردم جزء منها وتم فتح الترعة مرة أخرى وعودة المياه إليها وذلك بإستخدام 4 حفارات و2 لودر من معدات الحملة الميكانيكية بالمركز ووحدة الانقاذ السريع التابعة للمحافظة بالتنسيق مع ري أسيوط وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين وتم إحالة تلك المحاضر للنيابة لاستكمال الاجراءات القانونية ضدهم.

«سعد» يلتقي ممثلي صندوق التنمية الحضارية والوكالة الألمانية

وفي سياق آخر، التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، ممثلي صندوق التنمية الحضارية وممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وذلك لمناقشة ومتابعة مخطط التطوير لبعض المناطق غير المخططة بمركز أبنوب «مشروع بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحتية في المناطق الحضرية»، في إطار اتفاقية التمويل المبرمة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي وبالإشارة إلى العقد التنفيذي المبرم بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق التنمية الحضارية والوكالة الالمانية للتعاون الدولي والمتضمن تنفيذ مجموعة من المشروعات وأنشطة التطوير المقترحة بمحافظة أسيوط تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة

تناول اللقاء استعراض مخططات التطوير لبعض المناطق غير المخططة بمركز أبنوب والتي تهدف إلى تحسين البيئة العمرانية حيث اختار الصندوق بعض المناطق بالمركز والتي يوجد بها فرص للتطوير العمراني والاقتصادي لتطبيق المشروع من خدمات صرف صحي وكهرباء ورصف ومراكز خدمة للمواطنين وتطوير للأسواق الرئيسية ومواقف السيارات بشكل حضاري يلبي احتياجات المواطنين مع الأخذ في الاعتبار الفرص المتاحة والتحديات بتلك المناطق لتحقيق الرؤية القومية المستهدفة.

مياه أسيوط: نتكاتف مع الهىيئة القومية لإنهاء ملاحظات استلام المشروعات

من جهة أخرى، عقد اللواء ا.ح مهندس هشام درة رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، اجتماعا موسعا بمسؤولي استلام مشروعات الهيئة القومية بالشركة للوقوف على موقف المشروعات ولنهو الملاحظات المعيقة للإستلام والتشغيل.

وأكد «درة»، على المتابعة الدورية والمستمرة لهذه المشروعات للاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ الفعلية على أرض الواقع طبقا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقا، وتحديد موعد مع مسؤولي الهيئة لحصر المشاكل وتحديد حلول وبدائل لها مشيرا إلى تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير إمكانات لها للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة المقررة.