تفاصيل القبض على سيدة استولت على أموال عملاء البنوك بمعاونة زوجها

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية في القبض على سيدة تخصصت بمعاونة زوجها في الاستيلاء على أموال عملاء البنوك، وفقا لبيان رسمي أصدرته الوزارة اليوم.

قالت الوزارة في بيانها إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أكدت قيام كل من «سيدة وزوجها» بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الاستيلاء على أموال عملاء البنوك المختلفة من خلال الاتصال الهاتفي العشوائي بالمواطنين وإيهامهم بأنهما موظفي خدمة العملاء بالعديد من البنوك العاملة بالبلاد أو شركات الاتصالات.

السيدة وزوجها كانا يطلبان بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

وأضاف البيان أن السيدة وزوجها، كانا يطلبان بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك تحت زعم تحديث البيانات أو فوزهم بجوائز مالية «خلافاً للحقيقة»، وقيامهما عقب ذلك باستخدام تلك البيانات المستولى عليها في عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني وشراء بضائع ومنتجات تجارية.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام السيدة وزوجها بإجراء العديد من العمليات الشرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني لشراء هواتف محمولة، ويتقابلا مع مندوبي تلك الشركات عند استلامهما البضائع باسم منتحل وأماكن عامة حتى يكونا بمنأى عن ضبطهما واكتشاف أمرهما.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمة الأولى حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وبحوزتها «4 هواتف محمولة من متحصلات نشاطهما الإجرامي، هاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد على نشاطهما الإجرامي "رسائل نصية مرسلة من شركات التسوق الإلكتروني تحوى أكواد لتنفيذ العمليات الشرائية بتلك الشركات، صور للعديد من الهواتف المحمولة وأجهزة إلكترونية، إيصالات استلام منسوبة لشركات التسوق الإلكتروني تفيد استلامها الشحنات باسم منتحل، أرقام مختصرة "الخط الساخن" للعديد من شركات التسوق الإلكتروني"، علب كرتونية منسوبة للعديد من شركات التسوق الإلكتروني العاملة بالبلاد).

واعترفت المتهمة بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه بالتعاون مع المتهم الثاني، والذي تعمل الأجهزة الأمنية على ضبطه.