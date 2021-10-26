عضو «التنسيقية»: إلغاء الطوارئ يفتح مزيدا من الآفاق للتعبير عن الرأي

قالت أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن العمل الحزبي في مصر وثيق الصلة بإعادة بناء الحياة السياسية وإصلاحها، مشددة على أن الأمل الأكبر يكمن في أجيال الشباب.

ونوهت عضو مجلس النواب، إلى أن التنسيقية تجمع شباب الأحزاب والسياسيين؛ إذ مثلت حجرا في مياه راكد، وعاد الشباب بشكل أو بآخر إلى الحياة السياسية.

تمكين الشباب خلال السنوات الماضية

وأضافت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «خلال السنوات الماضية جرى تمكين الشباب تمكينا حقيقيا؛ إذ تقلدوا مناصب كنواب المحافظين وغيرها، وهو ما يبنى عليه كثيرا».

إلغاء مد حالة الطوارئ يفتح المزيد من الآفاق للتعبير عن الرأي

وشددت أميرة صابر، على أن إلغاء مد حالة الطوارئ يفتح المزيد من الآفاق للتعبير عن الرأي، ومساحات من الأمان والاستقرار، ستعود الحياة السياسية بناء عليها، مشيرة إلى أن إلغاء مد حالة الطوارئ سيكون له انعكاسات إيجابية كثيرة على الاقتصاد وفرص الاستثمار، بالإضافة إلى مساحات أكبر من حرية التعبير وشعور الرأي العام بالاستقرار والأمان.

الرئيس السيسي أرجع الفضل في قرار إلغاء قانون الطوارئ إلى الشعب المصري

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أنه تبعات هذا القرار ستلمس سريعا في المدى «المتوسط، والبعيد»، مؤكدة أن القرار تاريخي بكل المقاييس، والرئيس عبدالفتاح السيسي أرجع الفضل فيه إلى الشعب المصري؛ لأنه تحمل كثيرًا خلال السنوات الماضية.