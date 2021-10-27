الأرصاد: ارتفاع الحرارة لمدة 48 ساعة.. تصل لـ 37 في الصعيد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار خلال الأيام المقبلة، حيث تصل درجات الحرارة إلى 33 في القاهرة الكبرى والجيزة، و37 في محافظات الصعيد.

وأضافت الهيئة أن ارتفاع الحرارة بشكل مؤقت وسوف يستمر لمدة 48 ساعة وستعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وتبدأ الحرارة في الارتفاع ابتداء من اليوم الأربعاء وتنتهي يوم السبت المقبل حيث تستقر درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام، ويرصد التقرير التالي درجات الحرارة خلال الأربعة أيام المقبلة..

تعرف على درجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة

درجات الحرارة يوم الأربعاء

القاهرة: العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية: العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح: العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج: العظمى 36 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا: العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان: العظمى 37 درجة والصغرى 19 درجة.

درجة الحرارة يوم الخميس

القاهرة: العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية: العظمى 29 والصغرى 20 درجة، ومطروح: العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج: العظمى 36 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا: العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان: العظمى 37 درجة والصغرى 19 درجة.

درجة الحرارة الجمعة

القاهرة: العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية: العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح: العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج: العظمى 36 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا: العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان: العظمى 38 درجة والصغرى 19 درجة

درجة الحرارة السبت

القاهرة: العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية: العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح: العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج: العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا: العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان: العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة