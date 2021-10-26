هيئة الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا قبل قليل، يتضمن حالة الطقس غدًا الأربعاء، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ولطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخر الليل وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدًا

وكشف الخبراء، عن توقعاتهم بتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ويتوقع خبراء الأرصاد أيضا، أن تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة، تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 20 إلى 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويقول الخبراء إنّ حالة البحر المتوسط معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة أيضًا، أما ارتفاع الموج فيتراوح بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 28 19

الإسكندرية 28 21

وادي النطرون 28 20

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 19

دمنهور 28 20

بلطيم 27 20

مطروح 25 19

السلوم 25 14

سيوة 28 17

بورسعيد 27 23

دمياط 26 20

الزقازيق 28 19

المنصورة 28 19

الإسماعيلية 28 19

السويس 28 20

العريش 27 19

رفح 26 20

رأس سدر 27 18

نخل 25 10

نويبع 28 23

طابا 26 20

كاترين 26 11

الطور 26 18

شرم الشيخ 29 23

الغردقة 29 20

مرسى علم 28 20

الفيوم 28 16

بني سويف 29 16

المنيا 28 16

أسيوط 29 15

سوهاج 31 16

قنا 32 17

الأقصر 32 17

أسوان 33 19

إدفو 33 19

أبو سمبل 32 19

الوادي الجديد 31 18

شلاتين 32 19

أبو رماد 30 19

حلايب 29 20

رأس حدربة 28 19