«بشارة:» مهرجان الإسماعيلية قبلة الفنون وملتقى حوار الثقافات

قال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، إن مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، يعتبر من أبرز المهرجانات التي تعمل المحافظة على استضافتها كل عام، وأضاف أن مهرجان الإسماعيلية غاب عن المحافظة العام الماضي بسبب ظروف جائحة كورونا، إلا أنه عاد هذا العام مع إجراءات احترازية مشددة.

محافظ الإسماعيلية: المهرجان قبلة للفن الشعبي والحوار الثقافي

وأضاف محافظ الإسماعيلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على هامش مهرجان الإسماعيلية أن المهرجان يعد قبلة للفن وهو بمثابة حوار ثقافي بين مختلف الثقافات لتنوع الفرق الفنية المشاركة فيه.

وتابع: «لدينا 8 دول أجنبية المكسيك، نيبال، أذربيجان، الأردن، فلسطين الفلوجة، إندونيسيا، فلسطين الفرقة الوطنية للفنون الشعبية، الكونغو، السودان»، و9 فرق مصرية «الحرية، العريش، مطروح، الشرقية، أسوان، الأقصر، سوهاج، أسيوط، بجانب فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية».

ولفت «بشارة»، إلى أن مهرجان الإسماعيلية يعبر عن ثقافات الدول المشاركة باعتبار الفن هو السمة الرئيسية لكل بلد وهو المحافظة على العادات والتقاليد والثقافات.

محافظ الإسماعيلية: مصر قادرة على استقبال أي مهرجان

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن مصر بلد الأمن والأمان، لافتا إلى أن إقامة المهرجان حالياً يعكس ثقة العالم في مناخ الاستقرار والإزدهار الذي تعيشه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستطرد: «الإسماعيلية ستظل قبلة الفنون وملتقى الثقافات وسنعمل على إقامة المهرجان سنوياً لما يقدمه من فن خاصة مع إقبال أهالي الإسماعيلية بشكل كبير».

وكان مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية انطلق في دورته الـ 21 بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية وعدد من النواب وقيادات المحافظة التنفيذية.