القصة الكاملة لمقتل «سمكري» في الإسماعيلية

لقي شاب في العشرينيات من العمر مصرعه، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد بمنطقة الكيلو قرب مدخل الإسماعيلية، وجرى نقل الجثة إلى مجمع الإسماعيلية الطبي تحت تصرف النيابة العامة.

العثور على الجثمان

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة، بإبلاغ أحد الأهالي بعثوره على جثمان شاب يدعي حمدي فاروق، 28 سنة سمكري سيارات بكوبري مدخل الكيلو 2 الرئيسي، وقال شهود عيان إن سيارة إسعاف نقلت المصاب من مكان الواقعة إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج إلا أنه توفي فور وصوله إلى المستشفى.

طعنة في الرقبة

وقالت مصادر طبية إن الشاب وصل مصابًا بطعنة تسببت له في جرح نافذ في الرقبة، وأضافت المصادر أن الشاب تعرض لنزيف بسبب وجود الإصابة في شريان رئيسي نتج عنه هبوط في الدورة الدموية ووفاته متأثرا بالطعنة.

المباحث الجنائية تنتقل لمكان الواقعة

وانتقل فريق بحثي بإشراف اللواء طلعت عبد الهادي مدير المباحث الجنائية إلى مكان الواقعة لكشف لغز الحادث، وقالت مصادر أمنية إن مشادة نشبت بين الجاني والمجني عليه تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الجاني بطعنه في رقبته ولاذ بالفرار، وأضافت المصادر أن الجاني كان يستقل دراجة نارية وفر من المنطقة هاربا.

وتكثف المباحث الجنائية جهودها لكشف مرتكب الواقعة لسرعة ضبطه وضبط السلاح المستخدم، إضافة إلي فحص علاقات المجني عليه، وتفريغ كافة الكاميرات بمحيط ارتكاب الواقعة وجاري تحديد المتهم وضبطه، فيما تم التحفظ علي الجثمان في مجمع الإسماعيلية الطبي وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.