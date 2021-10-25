انطلاق مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية على مسرح قصر الثقافة

انطلق في تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين، مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، وسط اجراءات احترازية، وحضور عدد كبير من أهالي الاسماعيلية.

حضر حفل افتتاح المهرجان وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومحافظ الإسماعيلية، اللواء شريف بشارة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بمحافظة الإسماعيلية.

8 دول أجنبية تشارك في المهرجان

ويشارك في المهرجان 8 دول أجنبية لتقديم عروض فنية داخل مدينة الإسماعيلية وفي مراكز ومدن المحافظة علي مدار أسبوع متواصل تحت رعاية محافظة الإسماعيلية ووزارة الثقافة.

وقدمت الفرق عرضاً فنياً في شوارع الإسماعيلية، بدأ من الساعة الخامسة مساءً واستمر حتى السابعة، امتد من منطقة «نمرة 6»، مروراً بشارع «محمد علي»، وحتى ديوان محافظة الإسماعيلية القديمة.

وتضم الفرق المشاركة في مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية دول المكسيك ونيبال وأذربيجان والأردن وإندونيسيا والكونغو والسودان، إضافة إلى فرقتين من فلسطين، وبمشاركة 9 فرق للفنون الشعبية من جمهورية مصر العربية، وهي «الحرية، العريش، مطروح، الشرقية، أسوان، الأقصر، سوهاج، أسيوط، والاسماعيلية».

محافظ الإسماعيلية: إجراءات احترازية مشددة

ووجه اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، بضرورة اتباع واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال المهرجان، والالتزام بقواعد التباعد وارتداء الكمامات خلال أيام الاحتفالات، خاصةً في الأماكن المغلقة.

وقال «بشارة» إنه تم اتخاذ كافة الاحتياطات لتنفيذ المهرجان بالشكل اللائق، الذي يعبر عن محافظة الإسماعيلية، تزامناً مع احتفالات مصر بنصر أكتوبر المجيد، واحتفالات محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي.

وأكد المحافظ على كافة اللجان الفرعية المنظمه للمهرجان، بالحرص الشديد لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، وضرورة توفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للفرق المشاركة، وضيوف الإسماعيلية من الدول المشاركة، ومواطني الإسماعيلية، أثناء فعاليات المهرجان، خلال الفترة من 24 حتى 30 أكتوبر الجاري.

ويقدم المسرح عروضه علي مسارح حديقة الشيخ زايد، ونادي الفيروز، ونادي الدنفاه، و خارجها في مراكز ومدن فايد والتل الكبير والقنطرة غرب، وتبدأ العروض في الساعة 7 مساءً على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة المقبلين.