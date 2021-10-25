انقلاب سيارة محملة بـ«جهاز عروسة» على طريق الإسماعيلية

تعرضت سيارة «نصف نقل»، محملة بجهاز عروس للانقلاب بطريق الإسماعيلية السويس الزراعي قرب منطقة أبو سلطان.

تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة محملة بأجهزة كهربائية خلال سيرها بطريق الترعة الواصل بين قرية الضبعية وقرية أبو سلطان.

وقال شهود العيان إن السيارة تعرضت لاختلال في عجلة القيادة ما ادى إلى سقوط المقدمة الخاصة بها في منحدر قريب من الترعة وسقوط الأجهزة الكهربائية من أعلي السيارة.

وأضاف شهود العيان أن الأجهزة الكهربائية التي تعرضت للسقوط تدمرت بالكامل وأصبحت غير صالحة للاستخدام مشيرا إلي أنها عبارة عن غسالة وثلاجة وبوتاجاز وعدد من الأجهزة الأخرى.

وأضاف أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو وفيات إلا أن التلفيات اقتصرت على الجهاز الخاص بالعروس بالكامل.

ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث إلا أن السيارات لم تنقل أي مصاب للمستشفى.

وكان طريق السويس الإسماعيلية، شهد حادث قبل أيام أسفر عن إصابة عائلة بالكامل بسبب عدم وجود إضاءة علي الطريق، وقال شهود عيان إن سيارة ملاكي اصطدمت بحاجز خرساني وعامود إنارة تسبب في إصابة أسرة كاملة بكسور وإصابات مختلفة.

ونقلت سيارات الاسعاف المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج فيما أشارت مصادر طبية إلى أن الإصابات تنوعت بين كسور في اليد والقدم واشتباه مابعد الارتجاج، وطالب الأهالي بسرعة إنارة الطريق خلال إجراء عمليات الصيانة الدورية له طوال الفترة الماضية لعدم تكرار الحوادث مرة أخرى خاصة في الساعات المتأخرة من الليل.