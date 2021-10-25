وزيرة الثقافة: مهرجان الإسماعيلية يحمل رسالة محبة عمادها الفن

أكدت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، أن مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية يحمل طابعاً خاصاً عن كافة مهرجانات مصر، معتبرةً أن مهرجان الإسماعيلية كان ولازال يمثل أولوية خاصة عمادها الفن والمحبة والسلام للجميع، بمشاركة العديد من الدول بمختلف الثقافات.

وتابعت وزيرة الثقافة، خلال كلمتها في افتتاح المهرجان، مساء اليوم الاثنين، على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، أن «الفنون الشعبية بمختلف أنواعها وما تحمله من معان، تمثل مرآة صادقة تحمل الثقافات المحلية للشعوب، وتُعبر عن جماليات المجتمع، كما تُعتبر من أهم الأشياء المعبرة عن الجمال والثقافة لمختلف الشعوب».

وقالت «عبد الدايم» إن الدولة تولي اهتماماً بالثقافة والفنون، وتعمل على تعزيز أوجه الثقافة محلياً ودولياً، ودعم المهرجانات الثقافية.

محافظ الإسماعيلية: المهرجان يعكس ثقافات الشعوب

ومن جانبه، قال محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف بشارة، إن مهرجان الإسماعيلية يعكس ثقافات الشعوب المختلفة، خاصةً مع مشاركات عربية وأفريقيا وآسيا.

واضاف أن المهرجان يقام مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية خلال المهرجان والاتزام بالتباعد وارتداء الكمامات مشيرا إلي أنه تم اتخاذ كافة الاحتياطات لتنفيذ المهرجان بالشكل اللائق الذي يعبر عن محافظة الإسماعيلية تزامناً مع إحتفالات مصر بنصر أكتوبر المجيد وإحتفالات محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي.

انطلاق مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية بمشاركة 8 دول

وانطلق في تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية علي مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية بمشاركة 8 دول أجنبية تضم الفرق دول المكسيك، نيبال، أذربيجان، الأردن، إندونيسيا، الكونغو، السودان، وفرقتين من فلسطين .

كما تشارك 9 فرق فنون شعبية من جمهورية مصر العربية، وهي (الحرية، العريش، مطروح، الشرقية، أسوان، الأقصر، سوهاج، أسيوط، والاسماعيلية).