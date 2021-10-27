حالة الطقس اليوم 27-10-2021.. شبورة ورياح وأمطار رعدية على بعض المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، خلال ساعات النهار طقسا معتدلا نهارًا، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون لطيف ليلًا في أول الليل، مائل للبرودة في آخر الليل وفي أثناء ساعات الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في مصر

وقال خبراء هيئة الأرصاد، وفقًا للبيان الصادر اليوم عن الهيئة، إن مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، تتعرض لتساقط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا بنسبة 20 إلى 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء، أن مناطق من جنوب سيناء تتعرض لنشاط الرياح الخفيفة على فترات متقطعة، كما تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وسرعان ما تتلاشى في الثامنة صباحًا مع سطوع أشعة الشمس، وتكون غير مؤثرة على حركة المرور والطرق.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضح الخبراء أن حالة البحر المتوسط معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة أيضًا، أما ارتفاع الموج فيتراوح بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 28 19

الإسكندرية 28 21

وادي النطرون 28 20

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 19

دمنهور 28 20

بلطيم 27 20

مطروح 25 19

السلوم 25 14

سيوة 28 17

بورسعيد 27 23

دمياط 26 20

الزقازيق 28 19

المنصورة 28 19

الإسماعيلية 28 19

السويس 28 20

العريش 27 19

رفح 26 20

رأس سدر 27 18

نخل 25 10

نويبع 28 23

طابا 26 20

كاترين 26 11

الطور 26 18

شرم الشيخ 29 23

الغردقة 29 20

مرسى علم 28 20

الفيوم 28 16

بني سويف 29 16

المنيا 28 16

أسيوط 29 15

سوهاج 31 16

قنا 32 17

الأقصر 32 17

أسوان 33 19

إدفو 33 19

أبو سمبل 32 19

الوادي الجديد 31 18

شلاتين 32 19

أبو رماد 30 19

حلايب 29 20

رأس حدربة 28 19