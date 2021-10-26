مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة برأس غارب

لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة جبل الزيت بطريق «رأس غارب - الغردقة»، وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة والمصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر اليوم الثلاثاء، إخطار بحادث انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة جبل الزيت بطريق رأس غارب الغردقة، أسفر عن مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين تم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ملاكي نتيجة السرعة

وأكد مصدر أمني أن المعاينة الأولية أكدت أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة التي أدت إلى عدم التحكم في عجلة القيادة وانحراف السيارة في الرمال وانقلابها، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.