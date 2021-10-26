طريقة دفع مصروفات الكتاب الإلكتروني بجامعة المنيا

أعلنت جامعة المنيا، عن طرق دفع مصروفات الكتاب الإلكتروني للعام الدراسي 2021-2022 من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للجامعة بشبكة الإنترنت واتباع خطوات الدفع.

فيديو يشرح طرق سداد مصروفات الكتاب الإلكتروني

وأعدت الجامعة مقطع فيديو يشرح طرق الدفع يمكن مشاهدته من (هنا) حيث يتم الدخول لموقع الجامعة الإلكتروني، وبعدها يتم الضغط على القائمة الرئيسية واختيار التحصيل الإلكتروني وبعدها اختيار مصروفات الكتاب الجامعي، ويتم تسجيل الرقم القومي ورقم التليفون المحمول الشخصي والبريد الإلكتروني للطالب، شريطة إدخال بيانات صحيحة.

وأوضح مقطع الفيديو الخاص بجامعة المنيا أنه عقب ذلك يتم الضغط علي عرض بيانات الطالب والتأكد من إدخال بيانات الطالب السليمة ثم الضغط على استعلام الدفع من خلال تحديد المبلغ الخاص بالكتب الإلكترونية من كل كلية على حدة، وبعدها الضغط على عرض الفاتورة وستظهر بيانات الطالب كاملة، ثم الضغط على طريقة الدفع ويمكن أن تتم عن طريق فيزا كارت، أو بالحصول على رقم للدفع من خدمة فوري.

وأعلنت جامعة المنيا أنه اعتبارا من الإتنين المقبل أول شهر نوفمبر لن يسمح بدخول الطلاب للجامعة دون استخراج كارنيه العام الجامعى 2021/2022، وعلى جميع الطلاب التوجه لشئون الطلاب لاستلام الكارنيه.

طرق استخراج الكارنيه بجامعة المنيا

1-تسليم صورة من كارت التطعيم موقع من الطالب وصورة طبق الأصل مع إبراز الأصل لشئون الطلاب للاطلاع.

2-سداد المصروفات الدراسية.

3-سداد تكلفة الكتب الإلكترونية وذلك بعد الاستعلام عن التكلفة لكل شعبة أو لكل طالب بالنسبة للساعات المعتمدة وسداد تلك التكلفة من خلال نظام الدفع الإلكترونى.

4-الطلاب غير القادرين على سداد تكلفة الكتب الإلكترونية عليهم التقدم بالمستندات الدالة على ذلك لمكاتب الرعاية وسيتم إعفأئهم كليا أو جزئيا من تلك التكلفة ضمن النسبة المقررة لذلك من الجامعة حال استحقاقهم لذلك.