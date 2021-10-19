جامعة المنيا تفوز بالمركز الثالث في جائزة مصر للتميز الحكومي

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، فوز الجامعة بالمركز الثالث لجائزة مصر للتميز الحكومي، لأفضل موقع إلكتروني متميز في تقديم الخدمات الحكومية، من بين 71 متنافسا على مستوى المؤسسات الحكومية الأكثر تميزا بمستويات الجودة والآداء، وفق معايير موضوعية، تتوافق مع المقاييس العالمية، وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي

جاء ذلك في فعاليات حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي، الذي أقيم بقصر القبة الرئاسي، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعددًا من الوزراء وضيوف الشرف من دولة الأمارات العربية.

جامعة المنيا تشهد تحولا إلكترونيا بجميع خدماتها

وأكد «عبد النبي»، أن الجامعة شهدت تحولا إلكترونيا لجميع خدماتها، من خلال بناء نموذج مؤسسي، يطبق مفاهيم الحوكمة والتحول الرقمي، ويحتوي علي جهاز إداري كفء، بما ساهم بشكل كبير في تعزيز ريادتها التنافسية لبوابتها الإلكترونية، لتكون من أفضل البوابات الإلكترونية، من حيث تطوير غرف البيانات والخوادم والربط الشبكي، وأجهزة حماية وتأمين البيانات، بالإضافة لميكنة جميع أعمال شئون الطلاب، والكنترولات وربطها بالبوابة الإلكترونية، وإتاحة تسجيل الطلاب لمقرراتهم إلكترونيا، بنظام الساعات المعتمدة، وإنشائها لمنصة التعليم عن بعد ونظام إدارة التعلم، وميكنة أعمال الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وأشاد رئيس الجامعة، بمجهودات فريق العمل بمركز تكنولوجيا المعلومات على ريادته التنافسية، خلال مرحلة التقييم والزيارات الميدانية من اللجان المسؤولة عن جائزة مصر للتميز الحكومي، مقدما شكره للدكتور وليد مكرم محمد المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور ياسر ماهر وزيري مدير البوابة الإلكترونية، وفريق العمل بالبوابة الإلكترونية وتكامله مع شبكة المعلومات بالجامعة ووحدة نظم المعلومات الإدارية، والدكتور حسن شعبان منسق الجامعة لجائزة التميز الحكومية.