وحدة بحوث «اتش سي» تتوقع أداء صلب للمطورين العقاريين رغم الجائحة

تتسارع وتيرة مبيعات شركات التطوير العقاري والبناء بالرغم من الصعوبات التي تسببت فيها الجائحة العالمية؛ لذلك يرى العديد من المطورين السوق بنظرة إيجابية، خاصة مع التوسعات الحالية في المدن الساحلية وتوجه الدولة للاهتمام بقطاع التشييد والبناء، وأبرز مثال مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وأصدرت «اتش سى» لتداول الأوراق المالية، مؤخرًا، تحديثها عن القطاع العقاري ودور البنك المركزي المصري ومبادراته للنهوض بالقطاع، كما ألقت الضوء على نماذج ناجحة ورائدة لشركات التطوير العقاري وتوقعاتها للأداء خلال السنوات المقبلة.

محلل عقاري: نمو مبيعات الشركات صحي وتوسعات بالعديد من المشروعات

من جانبها، قالت مريم السعدني، محلل القطاع العقاري بشركة «اتش سي»، إنَّ نمو مبيعات الشركات صحي وهناك توسعات في العديد من المشروعات، ما يلفت الانتباه إلى تعافى القطاع العقاري تدريجيًا من تأثير الوباء وتحقيقه أرقام مبيعات قوية.

توقعات بتحسن أداء القطاع بفضل مبادرات المركزي

وتوقعت «السعدني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن يتحسن أداء القطاع والتطوير العقاري عن المستويات الحالية بدعم من مبادرة البنك المركزي المصري الجديدة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه، بنسبة فائدة متناقصة 8٪.

وأضافت «السعدني»، أنه تم تعديل الحد الأقصى لسعر الوحدات في المبادرة إلى 2.50 مليون جنيه للوحدة، حتى يتثنى تمويل الوحدات غير المسجلة في مكاتب الشهر العقاري بشرط أن يتمكن المستفيد من تقديم ضمانات بديلة لمقرض التمويل العقاري، وذلك وفقًا لأحدث التعديلات على المبادرة.

توقعت وحدة البحوث التابعة لـ«اتش سي» للتداول، في ورقة بحثية لها، تجاوز تحصيلات أحدى الشركات، كنموذج لشركات التطوير العقاري الرائدة في السوق المصري، قيمة 54.5 مليار جنيه، وذلك بدءًا من الربع الثالث للعام 2021، وحتى 2030، وذلك مقابل نفقات رأسمالية تبلغ 27.7 مليار جنيه.

وأضافت الورقة البحثية، أنَّ السعر المستهدف للشركة ارتفع بنسبة 26%، ليصل إلى 2.82 جنيه للسهم، مع الإبقاء على التوصية بزيادة الوزن النسبي للسهم.