«التشكيليين» تدعو أعضائها للمشاركة في مسابقة العاصمة الإدارية الجديدة

دعت الدكتورة صفية القباني رئيسة نقابة الفنانين التشكيليين، أعضاء النقابة إلى المشاركة في مسابقة اختيار اسم وشعار وهوية بصرية وجملة دعائية لـ العاصمة الإدارية المصرية الجديدة، بهدف تشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة في البناء والتطوير لتحقيق نهضة شاملة في جميع المجالات، وذلك في إطار الاستعدادات لافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة.

شروط مسابقة العاصمة الإدارية

- يتاح للأفراد أو المجموعات أو الشركات الاشتراك في المسابقة شرط تقديم المستندات المطلوبة.

- أن تكون التصميمات المقدمة مقتصرة على المسابقة فقط ولم يسبق تقييمها من قبل أو تقديمها في أي مسابقات أخرى.

- أن تكون جميع التصميمات أصيلة ولم يتم اقتباسها أو نقلها من أي مصدر.

- أن تكون جميع التصميمات مبتكرة ومتميزة ومن تصميم وإنتاج المتسابق نفسه.

- استبعاد التصميمات المتشابهة أو المقتبسة.

- الاشتراك في مسابقة اختيار الاسم والجملة الدعائية فقط، أو مسابقة تصميم الشعار والهوية فقط أو الاشتراك في المسابقتين معا، ويتم تحكيم كل مسابقة على حدة.

وأعلنت النقابة في بيان صحفي جوائز المسابقة، كما يلي:

جوائز مسابقة العاصمة الإدارية

وتشمل جوائز مسابقة اختيار اسم وشعار وهوية بصرية وجملة دعائية لـ العاصمة الإدارية المصرية الجديدة

- جوائز الاسم والجملة الدعائية للأفراد:

الجائزة الأول بقيمة 50,000 جنيه.

الجائزة الثانية بقيمة 30,000 جنيه.

الجائزة الثالثة بقيمة 10,000 جنيه.

- جوائز التصميم للأفراد:

الجائزة الأول بقيمة 100,000 جنيه.

الجائزة الثانية بقيمة 50,000 جنيه.

الجائزة الثالثة بقيمة 30,000 جنيه.

- جوائز التصميم للشركات:

الجائزة الأول بقيمة 100,000 جنيه.

الجائزة الثانية بقيمة 50,000 جنيه.

الجائزة الثالثة بقيمة 30,000 جنيه.

- جوائز التصميم للمجموعات:

الجائزة الأول بقيمة 100,000 جنيه.

الجائزة الثانية بقيمة 50,000 جنيه.

الجائزة الثالثة بقيمة 30,000 جنيه.

• المشاركة في المسابقة من خلال الموقع الإلكتروني من هنا

وآخر موعد لاستقبال الأعمال الفنية والمقترحات يوم الخميس الموافق 18 نوفمبر 2021.