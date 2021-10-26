رئيس جامعة كفر الشيخ: قرار إلغاء تمديد حالة الطوارئ تاريخي

عقد مجلس جامعة كفرالشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة اليوم، جلسته الشهرية بقاعة المجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والمستشار القانوني للجامعة، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة.

إلغاء مد حالة الطوارئ يؤكد استقرار مصر وأمنها

وأشاد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإلغاء تمديد قانون الطوارئ، قائلا: إن هذا القرار يؤكد على الاستقرار والأمن والأمان الذى تحقق على أرض مصر خلال السنوات الأخيرة، بفضل جهد وفكر وعمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لا يألوا جهدا، فى تقديم كل الخير لبلدنا مصر، ووصف القرار بالتاريخي، ويرسخ للجمهورية الجديدة.

كما قدم رئيس جامعة كفر الشيخ التهنئة، للعمداء الجدد موجها الشكر والتقدير، ورحب رئيس الجامعة بالمحافظ، موجهًا له خالص الشكر والتقدير لمشاركته اجتماع مجلس الجامعة، مستهلا الاجتماع بتوجيه أسمى آيات الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للإهتمام بالتنمية الشاملة بالمحافظة ورعايته ودعمه لكافة مطالب إدارة الجامعة.

وناقش مجلس جامعة كفرالشيخ مذكرة الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الموافقة بشأن الموافقة على تعديل بنود مذكرة تفاهم بين جامعة كفر الشيخ وجامعة بيلاروسيا الحكومية للمعلومات والاتصالات، والموافقة على بنود مذكرة تفاهم بين جامعة كفر الشيخ والجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في الدراسات العليا في جميع برامج الأقسام العلمية وبرنامج هندسة نظم الميكاترونيات، والموافقة على عرض مقترح إنشاء كلية الهندسة لمجلة علمية تحت عنوان مجلة الهندسة التطبيقية والبحث التكنولوجي، وتفعيل مجلة كلية الذكاء الإصطناعي وانشاء حساب بنكي لإستقبال الموارد المالية المتحصلة من النشر العلمي بالمجلة تمهيدا لإستقبال الأبحاث وإصدار أول أعدادها تحت عنوان «المجلة المصرية للذكاء الاصطناعي».

رئيس جامعة كفر الشيخ يشدد على المشاركة في حياة كريمة

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ، أن إمكانات الجامعة وعلماءها وباحثيها وخبراتها في خدمة المجتمع المحلي وأهالي محافظة كفر الشيخ، من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات ووضع مقترحات للارتقاء ودعم وتنمية المحافظة، مشددا على تطبيق وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما شدد على المشاركة في مبادرة «حياة كريمة»والاهتمام بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة مشيرا إلى إكتشاف ورعاية الموهوبين والمبتكرين ضمن المبادرة .

دسوقي: جامعة كفر الشيخ تتبنى بناء الإنسان

كما وجه الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة بوضع خطط للأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجديد تتضمن توجيهات الدولة في بناء الإنسان المصري ورفع الوعي لدى الطلاب بقضايا وجهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

من جانبه قال محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين يسعدني ويشرفني أن أكون وسط علماء جامعة كفرالشيخ خلال اجتماع مجلس الجامعة، مؤكدا اعتزازه بدور الجامعة مرجع علمي يشمل كل التخصصات، وبيت خبرة داعم رئيسي ومهم في تنفيذ المحافظة برامجها ومشروعاتها التنموية والاستثمارية لخدمة المواطنين.

نور الدين: نتعاون مع جامعة كفر الشيخ من أجل أبناء المحافظة

واطلع محافظ كفرالشيخ، مجلس الجامعة على أحدث إنجازات المحافظة في مختلف القطاعات، قائلا إن جامعة كفرالشيخ هي منارة العلم والمعرفة الحقيقية لقيادة التنمية الشاملة في المحافظة، مشيدا بما تشهده بالتعاون الوثيق والمستمر بين الجامعة والمحافظة، موجها الدعوة لرئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات لزيارة مبنى المحافظة، لتفقد أعمال التطوير التي شهدها الديوان سواء وحدة الجيومكانية ومركز التدريب، والتخطيط العمراني، إضافة لجولة لمتابعة المشروعات الخاصة بالإسكان والمحاور وطريق كفر الشيخ دسوق المزدوج وشبكات الطرق، وربط التجمعات السكنية الثلاثة بطريق محوري، مؤكداً أن المحافظة تعتمد على خريجي جامعة كفر الشيخ، وتستعين بهم في كافة المجالات، وهذا ما حدث في العديد من الإدارات بالمحافظة سواء وحدة الجيومكانية والتخطيط العمراني وإدارة التدريب وغيرهم.