انطلاق بطولة الصعيد للسباحة بمشاركة 700 سباح بالغردقة

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات بطولة الصعيد للسباحة، بمشاركة 700 سباح، ويستضيفها نادي الرياضات البحرية بمدينة الغردقة، في محافظة البحر الأحمر، بحضور المهندس أدهم دهب، رئيس منطقة الصعيد للسباحة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية، وممثلي الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.

وكشف علاء التايه، رئيس مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية المستضيف البطولة بالغردقة، أن البطولة تقام بمشاركة 700 لاعب، يمثلون 15 نادياً، وذلك في حمام السباحة الأوليمبي بالنادي، حيث تُقام المنافسات على فترتين صباحاً ومساءً، مع التشديد بعدم التزاحم، وذلك مع الالتزام باتخاذ إجراءات وقائية واحترازية مشددة ضد فيروس كورونا.

توزيع الكؤوس على اللاعبين والمدربين

ولفت رئيس نادي الرياضات البحرية بالغردقة إلى أنه في نهاية البطولة، سيتم توزيع الكؤوس على اللاعبين والمدربين على الأندية التي ستحقق أفضل نتائج في البطولة، وتكريم رؤساء الأندية المشاركة ولجنة التنظيم والحكام.

وأكد «التايه»، في تصريحات لـ«الوطن»، قبل قليل، أن البطولة تُقام بصفة مستمرة بالغردقة، تحت رعاية رئيس منطقة الصعيد للسباحة، ومحافظ البحر الأحمر بصفة سنوية، لافتاً إلى الإمكانيات والمقومات التي تملكها مدينة الغردقة من إمكانيات مادية وبشرية، لاستضافة كبرى البطولات والفعاليات الدولية.

تداول 36 ألف طن بموانئ البحر الأحمر

وفي سياق آخر، أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، عن تداول 36 ألف طن بضائع، و355 شاحنة، وشملت حركة الواردات 32 ألفا و500 طن بضائع و210 شاحنات، فيما شملت حركة الصادرات 3500 طن بضائع و145 شاحنة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة (IFS Ocean)، وعلى متنها 30 ألف طن ألومنيوم، قادمة من السعودية.