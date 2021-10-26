سمية الخشاب تتهم سولشاير باضطهاد رونالدو.. «لازم يبقى كابتن الفريق»

واصلت الفنانة سمية الخشاب، تصدرها تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لليوم الثاني على التوالي، في ظل مطالبتها بإقالة أولي جونار سولشاير، مدرب نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي، بعد النتائج السلبية التي حققها مع فريقه، وكان آخرها تعرض الشياطين الحمر لهزيمة قاسية على يد ليفربول بخماسية نظيفة.

وقالت سمية الخشاب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سولشيار لا يجيد التعامل مع لاعبي فريقه، وبالأخص كرستيانو رونالدو، بحسب قولها، متساءلة: «هو ليه بيضطهده؟، كرستيانو لازم يبقي كابتن فريق، ده حق الله، وسنه مناسب لقيادة فريقه خلال الفترة الحالية؛ لأنه لاعب من العيار الثقيل، وبيموت نفسه في التمرين، وعلشان كدة بشوفه قدوة كل الشباب، لأنه بيشتغل على نفسه ومركز يكون ناجح، وهو ما ينطبق على محمد صلاح أيضا».

سمية الخشاب تفتخر بإنجازات محمد صلاح

وأعربت سمية الخشاب عن فخرها الشديد بإنجازات محمد صلاح، مع ليفربول، خلال الآونة الأخيرة، وتحطيمه لعدد من الأرقام القياسية التي أصبحت مسجلة باسمه، مؤكدة: «صلاح قدوة لينا، لأنه عاوز ينجح وبس، ومش باصص لحد غيره، شايف نفسه مميز وده سر نجاحه».

وكانت سمية الخشاب قد صبت جام غضبها على سولشيار، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، ووصفته بأنه مدرب «كفتة»، حسبما جاء في أحد تغريداتها، وطالبت إدارة نادي مانشستر يونايتد بإقالته، لتحسين نتائج الفريق، خلال الفترة المقبلة.

مسلسل «موسي» آخر أعمال سمية الخشاب

وكان آخر أعمال سمية الخشاب مشاركتها في بطولة مسلسل «موسى»، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وجسدت خلاله شخصية «حلاوتهم»، التي حازت إعجاب الجمهور والنقاد، وشاركها البطولة كلا من: محمد رمضان، سيد رجب، رياض الخولي، عبير صبري، هبة مجدي، تارا عماد، منذر رياحنة، ضياء عبدالخالق، مفيد عاشور، حمدي الوزير، وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.