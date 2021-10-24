سمية الخشاب غاضبة من «سولشاير»: مدرب كفتة.. وفخورة بمحمد صلاح

أبدت الفنانة سمية الخشاب، استيائها الشديد من طريقة إدارة النرويجي أولي جونار سولشاير، مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لمباراة فريقه أمام ليفربول، التي تشهد هزيمة مذلة للشياطين الحمر بتقدم الريدز بخماسية نظيفة حتى قبل انتهاء المباراة التي تقام الآن.

سمية الخشاب تعاتب سولشاير

وكتبت سمية عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» بعد انتهاء الشوط الأول من المباراة التي كانت تشهد تقدم ليفربول برباعية، قائلة: «لعب مخزي ومدرب مخزي لا يفقه شيء وعار علي اليونايتد الاحتفاظ بسولشاير كمدرب، وهم يرون أنه لا يقدم إلا كفتة».

وأضافت: «أنا كنت عارفة إنه بتاع كفتة، ده مش مدرب، ده آخره يدرب رقصة بحيرة البجع، خلاص علشان ميتحرقش دمي، هبص على كام نقطة إيجابية، الأولى الفرعون المصري محمد صلاح بيلعب في الليفر، فأنا مبسوطة له وفخورة به، التانية إنه بعد الماتش ده مش هشوف وش سولشاير بتاع بحيرة البجع»

ووصفت سمية الخشاب أداء مانشستر يونايتد بالعبث، في ردها علي تساؤل أحد متابعيها، الذي طالبها بالكشف عن رأيها في المباراة المقامة حاليا في الدوري الإنجليزي.

سمية الخشاب تنشر فيديو سابق لها مع «الوطن»

واختتمت بإعادة نشر الفيديو الخاص بها مع «الوطن» التي كانت تبدي فيها حزنها الشديد بسبب جلوس رونالدو على دكة البدلاء.

انا كنت عارفه انه بتاع كفته ده مش مدرب ده اخره يدرب رقصه بحيره البجع https://t.co/lVeD666nEh — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) October 24, 2021

يذكر أن سمية الخشاب، تهتم بنجم مانشيستر يونايتد رونالدو وإثارتها للجدل تجاهه، بدأت الغزل عندما نشرت عبر حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مشيرة إلى إنها موجودة في البرتغال ورغبتها في مقابلته قائلة «أنا في البرتغال.. عندى شوية حاجات هخلصها ولازم نتقابل نشوف الصفقة الجاية هتم إزاى»».

ثم استمرت في سمية الخشاب في إثارة الجدل حول إعجابها برونالدو، وقررت مغازلته بطريقتها من خلال نشرها وصلة رقص عبر مقطع فيديو نشرته علي حسابها علي موقع التغريدات «تويتر» وعلقت عليه: «رونالدو أفضل مهاجم في العالم».