سمية الخشاب توجه رسالة لجماهير مانشستر يونايتد بمشهد عاطفي من «راندفو»

وجهت سمية الخشاب رسالة لجماهير مانشستر يونايتد بمشهد عاطفي من «راندفو»، حيث نشرت الفنانة رسالة لجماهير مانشسر يونايتد عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بصورة من مشهد كوميدي من أحد أفلامها وهي تضم الفنان أحمد زاهر، وكتبت عليها جمهور يونايتد، ونالت الصورة الكثير من التعليقات الإيجابية.

سمية الخشاب: «سولشاير» لازم يرحل

وقالت سمية الخشاب في تصريح خاص لـ« الوطن» منذ قليل، إنه لا بد من رحيل النرويجي أولي جونار سولشاير عن قيادة الفريق، مضيفة: «لازم يمشي بجد لأنه ضاغط على كرستيانو رونالدو.. الله لا يوفقه على اللي بيعمله».

وكانت قد غردت ببعض التغريدات أثناء المباراة قائلة: «لعب مخزي ومدرب مخزي لا يفقه شيئا، وعار على اليونايتد الاحتفاظ بسولشاير كمدرب وهم يرون أنه لا يقدم إلا كفتة».

واستطردت: «أنها كانت تعلم أن هو بتاع كفتة، وأنه مش مدرب، ده آخره يدرب رقصة بحيرة البجع، خلاص علشان ميتحرقش دمي، هبص على كام نقطة إيجابية، الأولى الفرعون المصري محمد صلاح بيلعب في الليفر، فأنا مبسوطة له وفخورة به، التانية إنه بعد الماتش ده مش هشوف وش سولشاير بتاع بحيرة البجع وهيغور في داهية».

تغريدة سمية الخشاب بعد خسارة مانشستر

واختتمت التغريدات بإعادة نشر الفيديو الخاص بها مع جريدة «الوطن» والذي كانت تبدي فيه حزنها الشديد بسبب جلوس رونالدو على دكة البدلاء .

وانتهت مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بـ5 أهداف لصالح ليفربول أحرز محمد صلاح ثلاثة أهداف منها، ما جعل اسمه يتصدر الترند، وغرد عدد من الفنانين، مهنئين محمد صلاح من بينهم محمد هنيدي وصبري فواز ومحمود البزاوي وأحمد جمال وهشام عباس، بالإضافة إلى عدد كبير من الرياضيين، وطالب العديد بإعطاء لقب الأفضل في العالم لمحمد صلاح هذا العام وذلك بفضل التقدم الكبير في مستواه.