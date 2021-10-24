سمية الخشاب بعد هزيمة «مانشستر»: «المدرب ضاغط على رونالدو.. الله لا يوفقه»

تصدرت الفنانة سمية الخشاب تريند موقع «تويتر» بعد الهزيمة الثقيلة التي لحقت بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على يد مضيفه ليفربول بخماسية نظيفة، اليوم الأحد، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

«قلبي كان حاسس».. هكذا كشفت النجمة سمية الخشاب عن توقعها بنتيجة المباراة التي كانت مفاجأة لجمهور الناديين.

وقالت سمية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لا بد من رحيل النرويجي أولي جونار سولشاير عن قيادة الفريق، مضيفة: «لازم يمشي بجد لأنه ضاغط على كرستيانو رونالدو.. الله لا يوفقه على اللي بيعمله».

سمية الخشاب تتصدر تريند «تويتر» بعد مطالبتها بإقالة «سولشاير»

وتابعت: «السير أليكس فيرجسون درب الفريق حوالي 20 عاما، ولم يتحمل النتيجة وغادر ملعب المباراة بعد ما دمه اتحرق، لازم سولشاير يمشي فورا».

هاتريك محمد صلاح في شباك مانشستر يونايتد

واستطاع الفرعون المصري محمد صلاح إحراز 3 أهداف «هاتريك» في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولد ترافولد، ليحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 21 نقطة بفارق نقطة عن نادي تشيلسي المتصدر للبطولة، فيما تجمد رصيد نادي مانشستر يونايتد عن النقطة 14 في المركز السابع.

وسخرت جماهير ليفربول من سولشاير عقب انتهاء المباراة، حيث طالبت إدارة ناديه مانشستر يونايتد بالإبقاء عليه، إذ التقطت سماعات ملعب اللقاء هتاف الجمهور: «أولي يجب أن يبقى.. أولي يجب أن يبقى».