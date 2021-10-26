الانتهاء من صيانة مخرات الطرق الرئيسية لمواجهة الأمطار والسيول

أعلن اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، الانتهاء الكامل من صيانة مخرات الطرق الرئيسية، لمواجهة الأمطار والسيول، تزامنا مع بدء فصل الشتاء خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الهيئة رفعت حالة الطوارئ القصوى، تحسبا لحدوث أى أزمات، منوها إلى أن الهيئة أعدت وجهزت معداتها، لمواجهة الأمطار، وشفط المياه من على الطرق السريعة، لمنع وقف حركة سير السيارات.

مصطفى: رفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الأمطار والسيول

وقال «مصطفى»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الهيئة استعدت جيدا لمواجهة الأمطار والسيول، وتم اتخاذ كل التدابير الاحترازية اللازمة، لمراجعة تطهير مخرات السيول، والتأكد من سلامة الطرق والجسور والخزانات، وتوفير سيارات شفط المياه من الشوارع، كذلك التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي وشركة الكهرباء، موضحا أن الهيئة تتابع الأرصاد الجوية وحالة الطقس بصفة مستمرة، لتنفيذ خططها الممكن، لمنع حدوث أى أزمات نتيجة السيول والأمطار المتوقعة خلال فصل الشتاء.

مصطفى: اتخذنا كل التدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة الأمطار والسيول

وأوضح رئيس هيئة الطرق والكباري، أنه تم وضع خطة محكمة مع هيئة الصرف الصحي، لتحديد مواقع تمركز سيارات شفط المياه من الشوارع، حال حدوث الأمطار أو السيول، لتكون على مقربة من النقاط الساخنة معتادة الغرق في العديد من المدن الساحلية بالمحافظات، والمناطق التي تتعرض للسيول وسقوط الأمطار بغزارة خلال الشتاء، مؤكدا أنه تم التنبيه على جميع العاملين في فرق الإغاثة والطواري، بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال الالتزام الكامل، باستخدام الكحول وارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر العدوى بفيروس كورونا.

تحديد مواقع تمركز سيارات شفط المياه من الشوارع حال حدوث الأمطار والسيول

وأشار إلى أن الهيئة جاهزة تماما، لمواجهة الأمطار والسيول، مؤكدا أن هناك تنسيقاً كاملاً بين الهيئة وجميع المحافظات خاصة الساحلية والمحافظات المعرضة للسيول، مع اقتراب موسم سقوط الأمطار، للتأكد من توافر الإمكانيات اللازمة، وتجربة خطط الطوارئ لمواجهة الأمطار المحتملة خلال الأيام المقبلة.