20 فرقة إغاثة بـ«الطرق والكباري» استعدادا لمواجهة الأمطار والسيول

أعلن اللواء حسام الدين مصطفي، رئيس هيئة الطرق والكباري، تجهيز 20 فرقة إغاثة لمواجهة الأمطار والسيول، في العديد من المناطق فى جمهورية مصر العربية خاصة المدن الساحلية، تزامنا مع بدء فصل الشتاء خلال الأسابيع المقبلة، لحماية المواطنين وتقديم المساعدات لهم، وشفط المياه من على الطرق السريعة منعا لتوقف حركة السيارات، موضحا أنّ الهيئة جاهزة تماما بخطط طوارئ للتعامل مع سقوط الأمطار بغزارة.

مصطفى: جاهزون بخطط طوارئ لمواجهة الأمطار والسيول

وقال مصطفى لـ«الوطن»، إنّ الهيئة أنهت استعداداتها لمواجهة الأمطار والسيول، للتعامل الفوري مع أي تراكمات للمياه على الطرق السريعة، لمنع توقف حركة السيارات، منوها بأنّ الهيئة رفعت حالة الطوارئ القصوى، لمواجهة السيول والأمطار على العديد من محافظات جمهورية مصر العربية، تزامنا مع بدء فصل الشتاء خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

8 معلومات عن خطة الهيئة لمواجهة الأمطار والسيول

1- تشكيل غرفة عمليات متصلة بمجلس الوزراء لمتابعة كل ما يستجد عن الأحوال الجوية.

2- تشكيل 14 فرقة طوارئ على مستوى محافظات مصر.

3- تشكيل فرق لصيانة مخرات السيول في المحافظات.

4- تجهيز معدات الكسح وشفط المياه.

الطرق والكباري تستعد لمواجهة الأمطار والسيول

5- فرق الصيانة تنسق مع إدارات المرور لمتابعة الحركة المرورية بالطرق خلال سقوط الأمطار.

6- تشكيل غرفة عمليات مركزية لدعم فرق الصيانة الموجودة بمناطق الجمهورية حال سقوط السيول.

7- رفع تقارير فورية من قبل فرق الصيانة إلى رئاسة هيئة الطرق حال إغلاق أي طريق بسبب تراكمات المياه.

8- مع قرب موسم الشتاء ستصدر الهيئة تعليمات لمدراء المناطق بالتعامل الفوري مع أي تراكمات لمياه الأمطار.