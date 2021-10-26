تامر حسني يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة: «لن أنتظر الصيف المقبل»

أعلن الفنان تامر حسني، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، قرب طرح أغنيته الجديدة «يا فرحة»، على أن تكون من ألحانه وكلماته، وتوزيع علي فتح الله، وهندسة صوت عبدالرحمن شوقي.

تامر حسني يحمس جمهوره

وقال تامر حسني: «يا صباح الفل والحب والتفاؤل على أغلى ناس، أغنية يا فرحة مش هتستنى تنزل الصيف اللي جاي، عشان كدا قررنا نعملكوا فكرة إن شاء الله تعجبكوا، وهتنزل قريب أوي أوي أوي، وهنفرح بيها الفترة دي مع بعض»، مضيفا: «ربنا يحقق لكل واحد فيكوا الفرحة اللي مستنيها يا رب».

وانهالت التعليقات على تامر حسني من الجمهور والمشاهير، منهم هاني محروس، الذي علق قائلا: «حبيب أخوك».

تامر حسني في فترة انتعاش فني

على جانب آخر، أحيا المطرب تامر حسني 3 حفلات غنائية، خلال شهر أكتوبر الجاري، الأولى كانت في الإسكندرية، يوم 6، ثم أبدع بحفلة عمان، بعدها بيومين فقط.

وقال تامر عن هذه الحفلة الثانية، على صفحته الشخصية: «فعلا من أجمل الحفلات في حياتي»، وجاءت آخر الحفلات على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، يوم 14 أكتوبر.

وحرص «حسني» على مشاركة الجمهور فاعليات الحفلات، بنشر مقاطع فيديو، عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

آخر أعمال تامر حسني

وكانت آخر أعمال المطرب صدور أغنية «صعبة»، و«مش أنا»، عن الفيلم الذي يحمل الاسم ذاته، إخراج سارة وفيق، وتأليف تامر حسني، إنتاج حسام حسني، واشترك معه في التمثيل حلا شيحة، ماجد الكدواني، سوسن بدر.