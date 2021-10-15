صور حفل تامر حسني في المنارة تتصدر تريندات السوشيال ميديا

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مجموعة كبيرة من صور حفل الفنان تامر حسني، في مركز المنارة بالتجمع الخامس، والذي يُعد من أقوى الحفلات خلال الأيام الماضية.

جمهور تامر حسني يتفاعل مع أغانيه

قدم تامر حسني من خلال حفل غنائي في مركز المنارة، باقة كبيرة من أغانيه، والتي كانت من أشهرهم هي أغنية «بعيش»، التي تفاعل معها الجمهور بشده، وقاموا بالغناء معه.

تامر حسني يكشف عن تحضيراته لحفل المنارة

وعن تحضيرات حفل المنارة، فشارك تامر حسني جمهوره ومتابعيه، كواليس هذه التجهيزات، عن طريق نشره مجموعة من الصور، وفيديو، مع مجموعة من العازفين، ومنظمي الحفل، عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «الانستجرام»، معلقاً عليها: «من تحضيرات حفل اليوم بالمنارة، والجميل بقى لما تلاقى المنظمين كلهم مطربين ومطربين حلوين».

تامر حسني: تعالوا معاكم جواكت الجو برد

كما وجه تامر حسني رساله لجمهوره الذي سيأتي الحفل بضرورة إحضار معاطف معهم، قائلاً: «لكل حبايب قلبى اللى جايين الحفلة النهاردة بالليل إن شاء الله، تعالوا معاكم جواكت الجو برد هناك».

آخر أعمال تامر حسني الغنائية

ويذكر أن آخر أعمال النجم تامر حسني الغنائية هو ألبوم «خليك فولاذي» لعام 2020، وهو الألبوم الثالث عشر للفنان، من إنتاج شركة روتانا، والذي يحتوي على 11 أغنية، واستطاعت أغنياته منذ طرحها أن تتصدر التريند، وتصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتحقق أعلى المشاهدات.

آخر أعمال تامر حسني السينمائية

طرح تامر حسني في الفترة الأخيرة، آخر أعماله السينمائية حتى الآن، وهو فيلم «مش أنا»، إخراج سارة وفيق، وتأليف تامر حسني، وإنتاج تامر مرسي، وتشارك مجموعة كبيرة من النجوم في تقديمه، مثل: حلا شيحة، ماجد الكدواني، حجاج عبد العظيم، سوسن بدر، محمد عبد الرحمن، واستطاع هذا الفيلم تحقيق أعلى الإيرادات في بداية عرضه، وقدم من خلاله أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم «بحبك».