تامر حسني يحيي حفل اليوبيل الفضي لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

يحيي تامر حسني، حفلا غنائيا، على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، منتصف نوفمبر المقبل، في إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الفضي، تحت شعار «25 عاما من الريادة والنجاح».

تفاصيل حفل تامر حسني

ويتضمن برنامج الحفل تكريم نجم الجيل تامر حسنى ومنحه درع الجامعة؛ لتحقيقه أعلى إيرادات في تاريخ مصر في الغناء والسينما؛ حيث لم تعرف الساحة الفنية، نجاح نجم في كل المجالات مثله، فضلا عن تحقيقه نجاحات غير مسبوقة لأي فنان عربي؛ فحصل على جائزة أشمل فنان في العالم من إدارة البيج ابل اوورد من الولايات المتحدة الأمريكية، كما تسلم درع أسطورة القرن.

أغاني تامر حسني في الحفل

ومن المقرر أن يقدم تامر حسني، مجموعة من أشهر أغانيه الرومانسية والعاطفية والحماسية المحفزة على النجاح والداعية للأمل والتفاؤل.

ويحضر الحفل، نخبة من أبرز الشخصيات في مختلف المجالات، ولفيف من الوزراء والفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة، حيث يواكب الحفل احتفالات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بيوبيلها الفضي؛ كواحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة في مصر، والتي يترأس مجلس أمنائها خالد الطوخي، ويأتي احتفال جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بيوبيلها الفضي تعبيرا عن المكانة المرموقة التي وصلت إليها الجامعة في المجالات العلمية والبحثية والصحية وأيضا المسئولية المجتمعية، وتقديرا وعرفانا لمؤسستها الدكتورة الراحلة سعاد كفافي، والتي وضعت ملامحها وأرست دعائمها لتصبح اليوم إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها.