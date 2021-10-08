تامر حسني يصل مطار الأردن لإحياء حفل.. واستقبال جماهيري له (صور)

أعلن الفنان تامر حسني، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وصوله للأردن لإحياء حفل غنائي هناك.

ونشر المطرب المصري مجموعة صور من استقبال الشعب الأردني له في المطار وعلق عليها قائلا «من أول اليوم للحظة الوصول لمطار الأردن الحبيب وصولاً بالفندق، كل الشكر لحسن الاستضافة من الشعب الأردني الحبيب فعلاً أهل كرم،،،، حفلتنا الجمعة إن شاء الله ببشارات جولف كلوب عمّان».

حفل تامر حسني بالإسكندرية

وأحيا تامر حسني الأربعاء الماضي، حفل تخرج دفعة جديدة من مختلف الكليات بجامعة «فاروس» بسموحة.

ويأتي حفل «فاروس» عقب إحياء «حسني» لحفلي كلية التجارة وكلية الآداب جامعة الإسكندرية وفي أقل من أسبوعين.

وقد حضر تامر حسني الحفل بصحبة مدير أعماله وشقيقه المنتج حسام حسني ومدير عام شركته ومنسق كل حفلاته تامر يحيى، وكان في استقبالهم إيهاب أبو السعود منظم حفل جامعة «فاروس».

وأعرب تامر حسني في بدايه حفله الغنائي، عن سعادته بجمهور معشوقته الإسكندرية التي حرص على الغناء لها خلال الحفل الذي شهد وصلات الرقص المتتالية على أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي تخللها استعراضات عالمية بمشاركة Dancers من مختلف الجنسيات. كما تم تكريمه وإهدائه درع الجامعة كأفضل مطرب عريي.

فيلم مش أنا

وقد حقق مؤخرا تامر حسني، أعلى الإيرادات في دور العرض بفيلمه الجديد «مش أنا»، والذي يضم في بطولته عددًا كبيرًا من الفنانين أبرزهم ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، مونتاج عمرو عاكف وإسلام عاكف، وإخراج سارة وفيق، والفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرجي وحسام حسني وأحمد دسوقي.