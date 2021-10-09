تفاصيل حفل تامر حسني وأسعار التذاكر لـ3 فئات.. ينطلق منتصف أكتوبر

ينظم الفنان تامر حسني حفلًا غنائيًا في منتصف شهر أكتوبر الجاري، وذلك على مسرح المنارة أرينا بالتجمع الخامس، وذلك يوم الخميس المقبل، والموافق 14 أكتوبر الجاري، على أن يتمّ فتح أبواب الحفل بدء من الساعة 6 مساءً.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل حفل تامر حسني وأسعار التذاكر وتعليمات الدخول، وذلك وفق الجهة المنظمة للحفل، كالتالي:

موعد حفل تامر حسني

يتمّ تنظيم حفل تامر حسني عن شهر أكتوبر في مركز المنارة في التجمع الخامس، وتم تحديد موعد الحفل ليكون يوم الخميس والموافق 14 أكتوبر الجاري، ويتم فتح باب الدخول في تمام الساعة 6 مساء.

أسعار تذاكر حفل تامر حسني في شهر أكتوبر

وحددت الجهة المنظمة لحفل تامر حسني أسعار التذاكر لتكون بـ3 فئات مختلفة، ليكون سعر تذكرة الفئة الأولى «VIP- Stage Standing» بسعر 750 جنيهًا، ويصل سعر تذكرة الفئة الثانية «VIP- – Front Standing» بسعر 550 جنيهًا، بينما وصل سعر تذكرة الفئة الثالثة إلى 350 جنيهًا.

خطوات حجز تذكرة حفل تامر حسني

- يمكن الحجز من خلال موقع «Tickets mall»، ودفع طلبك بطريقتين إما عن طريق التوصيل للمنزل Home Delivery و في هذه الحالة ستتلقى مكالمة من مندوب شركة (R2S) لتحديد موعد استلام التذكرة، أو اختيار الاستلام من فرع فوري بلس Collect at store وفي هذه الحالة ستتلقى مكالمة من مندوب شركة (R2S) لتحديد فرع فوري بلس للاستلام.

- التوجه لفروع «فوري بلس» التالية لحجز ودفع واستلام التذكرة، وهي «فوري بلس المهندسين، فوري بلس مدينة نصر، فوري بلس مصرالجديدة، فوري بلس التجمع، فوري بلس 6أكتوبر، فوري بلس المعادي».

تعليمات دخول الحفل

- التذكرة تكون كاملة لمن هم فوق 6 سنوات، وغير مسموح بدخول أطفال أقل من 6 سنوات.

- ممنوع دخول جميع أنواع الكاميرات.

- ممنوع دخول جميع أنواع المأكولات والمشروبات.