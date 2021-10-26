الصين تفرض «الغلق التام» على 4 ملايين نسمة بسبب فيروس كورونا

فرضت الحكومة الصينية، اليوم الثلاثاء، إغلاقًا تامًا على مدينة «يبلغ»، البالغ عدد سكانها 4 مليون نسمة، في محاولة لاحتواء فيروس كورونا المستجد في البلاد، كما أن الحكومة وضعت مدينة «لانتشو» الواقعة شمال غرب البلاد قيد الإغلاق، ويأتي ذلك بسبب ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، كما أنها أمرت السكان بعدم مغادرة منازلهم إلا للطوارئ خوفا على سلامتهم.

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم، عن تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، مضيفة إنها سجلت 29 حالة إصابة محلية، و14 حالة إصابة قادمة من الخارج، فيما لم تسجل أي حالات وفاة.

وفى سياق متصل، تم الإبلاغ عن 16 حالة إصابة في منطقة منغوليا، و6 حالات في مقاطعة قانسو، و3 في كل من بكين ومنطقة نينجشيا، فيما جاءت حالة واحدة في مقاطعة شاندونج.

وبحسب موقع قناة «روسيا اليوم» تم تسجيل 26 حالة جديدة بدون أعراض، بينما لا يزال 384 مريضًا بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية، وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 96 ألف و840 حالة، و4 ألف و636 حالة وفاة.

الإجراءات الاحترازية لمحاربة تفشي فيروس كورونا

كما أن الحكومة الصينية، قد أعلنت أمس، عن تأجيل ماراثون بمدينة بكين، أحد أهم الفعاليات الرياضية بالمدينة، لاحتواء الفيروس، وذلك بالتزامن مع تحذير اللجنة الصحة الوطنية الصينية، من ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات، بالإضافة إلى مخاوف تفشى فيروس كورونا بالبلاد.

ومن جانبه، قالت السلطات، إنه يتعين على جميع المسافرين إلى مدينة بكين العاصمة الصينية، تقديم «رمز أخضر» يثبت عدم تواجدهم في مناطق معرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.