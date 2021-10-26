وفد طلابي من مدارس ميونيخ لدعم «شفاء الأورمان» بالأقصر

على هامش فعاليات أسبوع الشباب المصري الألماني، التي انطلقت في محافظة الأقصر بداية هذا الأسبوع، انطلقت اليوم الثلاثاء منافسات بطولة «كأس شفاء الأورمان» لكرة القدم، داخل ملاعب أحد المنتجعات السياحية، بهدف دعم أطفال مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال، في طيبة شمال محافظة الأقصر، وبمشاركة 50 طالباً وطالبة من مدينة ميونيخ الألمانية، حيث زار الشباب عدداً من المناطق الأثرية خلال زيارتهم للمحافظة، في البرين الغربي والشرقي.

زيارات للمناطق السياحية ومسابقات ترفيهية

بطولة كرة القدم أقيمت بمشاركة 5 فرق، وبحضور جمهور كبير من الشباب، وبحضور صلاح رشوان، وكيل مديرية الشباب والرياضة، وكذلك الخبير السياحي محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، ولفيف من الشخصيات العامة في الاقصر، حيث تضمنت الفعاليات زيارات للمناطق السياحية والأثرية، وزيارة لمستشفى الأورام ومسابقات ثقافية وترفيهية.

من جانبه، قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن مثل هذه الفعاليات تنعكس على القطاع السياحي في الأقصر بشكل إيجابي، حيث ينقل الطلاب المشاركون فى الفعاليات ما شاهدوه إلى أصدقائهم فى ألمانيا، مشيراً إلى أن الفعاليات تنظم للسنة السابعة بالتنسيق مع جمعية الشباب.

مدير «شفاء الأورمان» يشكر شباب الوفد الألماني

من جانب آخر، قدم محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر للوفد الألماني من الشباب والذي زار مستشفى شفاء الأورمان، في طيبة شمال الأقصر، خلال زيارتهم للمحافظة السياحية، في أسبوع الشباب المصري الألماني، ولكل الداعمين لهذه البطولة، مشيراً إلى أن المستشفى أعد برنامجاً حافلاً في استقبال الوفد الطلابي الألماني.