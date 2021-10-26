إحياء طريق الكباش على أنغام «الأقصر بلدنا».. خاص

حفل كبير ينتظره العالم أجمع وهو حفل افتتاح طريق الكباش الفرعوني، الذي يربط بين معبد الأقصر والكرنك بطول 2700متر، لإعادة إحياء الطريق المخصص لسير المواكب الفرعونية في احتفالات عيد الأوبت لدى المصريين القدماء، حيث يُقام الإفتتاح في بداية نوفمبرالمقبل وسط حضور شخصيات من مختلف دول العالم .

عروض استعراضية

ضمن المفاجآت الكبرى التي يتضمنها حفل طريق الكباش إقامة عروض استعراضية على أنغام أغنية «الأقصر بلدنا»، وسط رقصات الشباب والفتيات من المشاركين في تقديم العرض، وبمشاركة «حناطير»، مزينة بالإضاءة على الطريق الواصل بين المعبدين على كورنيش النيل المواجه لمعبد الأقصر، على غرار فيلم غرام في الكرنك وهو فيلم سينمائي من إخراج علي رضا عام 1967 حيث أدى الأغنية المغنى محمد العزبي بمشاركة عدد من الفنانين من فرقة رضا.

إحياء احتفالات عيد الأوبت

وضمن المفاجآت الأخرى التي يتضمنها حفل افتتاح الكباش تنفيذ وإحياء الاحتفالات القديمة مثل احتفالات عيد الأوبت بموكب هائل كان يسير بين المعبدين، من خلال مشاركة عدد 400 شاب وفتاة من الهيئات المختلفة بمحافظة الأقصر، وهم يسيرون بالطريق مع ارتداء الملابس الفرعونية والتاج الفرعوني للفتيات، فيما يحمل الشباب المراكب ضمن العرض داخل طريق الكباش وسط حضور عدد كبير من السياح.