ارتفاع عدد رحلات البالون الطائر في الأقصر لـ 29 رحلة

ارتفعت عدد رحلات البالون الطائر في سماء البر الغربي بمحافظة الأقصر، إلى 29 رحلة بالون طائر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تقل عددًا كبيرًا من السياح من مختلف الجنسيات «الإسبانية والأمريكية والفرنسية، والرومانية، والجورجية»، قصدت المحافظة السياحية للاستمتاع بالجو الرائع في بداية الموسم الشتوي ومشاهدة المعالم الأثرية من أعلى نقطة بمنطقة القرنة غرب المحافظة.

رحلات الشارتر الإسبوعية

وتستقبل محافظة الأقصر السياح عبر مطارها الدولي شمال محافظة الأقصر، ومن خلال رحلات اليوم الواحد أو «الأوفر داي»، القادمة من البحر الأحمر، حيث يستقبل المطار الدولي عددًا من الرحلات من دول «أسبانيا وفرنسا ورومانيا»، تقل على متنها عددًا من السياح يقصدون محافظة الأقصر لزيارة معالمها السياحية والتاريخية والأثرية والإستمتاع بطقسها المعتدل خلال فصل الشتاء.

السياح يزورون المعابد

ووفقا لبرامج شركات السياحة، يجري تنظيم زيارات للوفود السياحية لمعابد البر الغربي «الدير البحري، وادي الملوك، وادي الملكات، ومنطقة دير كارتر بمنطقة العساسيف ومقابر النبلاء»، فضلًا عن معبد الأقصر ومعابد الكرنك شمال محافظة الأقصر وغيرها من المناطق الأثرية التي تعد مناطق جاذبة للسياحة الثقافية في مصر بشكل خاص وفي العالم بشكل عام.

ويلتزم السياح خلال زيارتهم للمحافظة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع الالتزام بالتباعد الإجتماعي منعًا لانتشار الفيروس، وتنفيذا للتعليمات الوزارية الصادرة في هذا الصدد بتطبيق الإجراءات الوقائية خلال الموجة الرابعة من الجائحة.