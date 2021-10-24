رفع 5 أطنان مخلفات وأتربة في حملات نظافة بأحياء الأقصر (صور)

أجرى حسين عبد العزيز مزيود، مساعد رئيس مدينة الأقصر، جولة ميدانية، للمرور والإشراف على الطرق داخل نطاق مدينة الأقصر بهدف رفع كفاءة النظافة بها، بالتنسيق مع عبد الحميد الكيلاني مدير إدارة التفتيش المالي والإداري، وكذلك أعضاء التفتيش ورجال حي شمال، لليوم الخامس على التوالي من أجل ضرورة تكثيف الجولات الميدانية وإزالة المخلفات والتراكمات أولاً بأول، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، ورفع معدلات الأداء.

الإرتقاء بمنظومة النظافة

يأتي ذلك في ظل تعليمات وتوجيهات محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لجميع رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة، بضرورة المتابعات الميدانية المستمرة، فضلًا عن الارتقاء بمنظومة النظافة داخل الشوارع الرئيسية والفرعية بكل الأحياء، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمن تكليفات العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر.

الحفاظ على المظهر الجمالي للمحافظة

وتضمنت التعليمات تشديد وتكثيف حملات النظافة التي يقوم بها قطاع النظافة بمجلس مدينة الأقصر في أحياء المدينة خلال هذه الفترة، من أجل الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة السياحية داخل جميع مناطق الحي المختلفة، حيث شملت أعمال النظافة جميع شوارع معبد الكرنك.

واستهدفت أعمال النظافة التي قام بها قطاع بمجلس مدينة الأقصر، رفع حوالي 5 أطنان من المخلفات والأتربة، مع استمرار أعمال كنس الشوارع وغسل الأرصفة وتنظيفها من الأتربة بشكل كامل، وذلك في إطار دور محافظة الأقصر في المحافظة على نظافة جميع الأحياء وحفاظًا على البيئة وصحة المواطنين.