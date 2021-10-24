فنادق الأقصر تشهد زيادة في الإشغال السياحي بدءا من نوفمبر المقبل

قال ثروت عجمي رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بجنوب الصعيد، إن نسب الإشغال السياحي داخل فنادق الأقصر لا تزال كما هي دون زيادة واضحة، موضحا أنه من المقرر زيادتها تباعًا نتيجة زيادة نسب الإشغال السياحي في الفنادق داخل محافظة البحر الأحمر بوجه خاص، بالتالي زيادتها في فنادق الأقصر وأسوان اعتبارا من نوفمبر المقبل.

إخطار فنادق الأقصر بزيادة الطاقة الاستيعابية

وتلقت بعض فنادق ومنشآت السياحة بمحافظة الأقصر خلال اليومين الماضيين، إخطارًا بعودة العمل داخل الفنادق بكامل الطاقة الاستيعابية، على أن تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية وذلك لأول مرة منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

استئناف رحلات طيران شارتر

وأوضح رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بجنوب الصعيد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن محافظة الأقصر لازالت تستقبل الطيران الإسباني والفرنسي والروماني عبر مطارها الجوي، فضلًا عن عمل بعض فنادق الأقصر العائمة أو المراكب النيلية فقط عن غيرها، لذلك لا يمكن تحديد نسبة الإشغال السياحي بشكل واضح نتيجة لذلك.

زيادة نسبة الإشغال في فنادق الأقصر

وألمح، ثروت عجمي، إلى زيادة نسب الإشغال خلال الفترة المقبلة داخل فنادق الأقصر وأسوان بشكل خاص، في ظل انحسار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ما يشجع السياح للانطلاق والسفر حول العالم واختيار الأقصر لتكون وجهتهم بعد الغردقة كمقصد سياحي.

وتستقبل محافظة الأقصر، حاليًا عددًا من الرحلات السياحية عبر مطارها الجوي من الشارتر الإسباني والفرنسي والروماني، أسبوعيًا وتقل على متنها عددًا من السياح من الجنسيات الإسبانية والفرنسية والرومانية، حيث يأتون لمحافظة الأقصر لزيارة المحافظة السياحية.