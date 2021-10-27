محمد يونس يكشف لـ«الوطن» تفاصيل شخصيته في مسلسل «أيام وبنعيشها»

يواصل الفنان محمد يونس تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل «أيام وبنعيشها»، الذي من المقرر عرضه خلال الموسم الشتوي المقبل، وهو من بطولة الفنانة حورية فرغلي، والفنانة شيري عادل، وسلوى خطاب، وأحمد صفوت، وميدو عادل، ورياض الخولي، ومحمود حجازى، وندا موسى، حجاج عبد العظيم وغيرهم من الفنانين، تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، ومن إنتاج صادق الصباح.

تفاصيل شخصية محمد يونس في «أيام وبنعيشها»

وكشف محمد يونس لـ «الوطن»، تفاصيل الشخصية التي يؤديها خلال أحداث المسلسل، حيث أوضحه أنه يجسد دور مدرس تاريخ يُدعى «شاكر»، وسوف ينتهي قريبًا من تصوير مشاهده، وتدور أحداث المسلسل في إطار الـ 45 حلقة داخل حارة شعبية تحوي العديد من التفاصيل حول المكان والشخصيات.

محمد يونس يشارك في مسلسل «حي السيدة زينب»

وفي سياق آخر، يشارك يونس في مسلسل «حي السيدة زينب» الذي يُعرض حاليًا على قناة المحور، حيث يجسد دور شخص تعرض لحادث مع والده وأخيه، نتج عنه إصابته بالعمى، وعن صعوبة الدور، قال في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن هذا الدور من أصعب الأدوار التي جسدها، حيث تحتاج إلى التركيز الشديد، والاهتمام بكل تفاصيل الشخصية، مشيرًا إلى أنه خضع للعديد من جلسات العمل مع المؤلف والمخرج لإتقان الدور وأبعاده المادية والاجتماعية والنفسية.

الفكرة العامة لمسلسل «حي السيدة زينب»

وتدور أحداث مسلسل «حي السيدة زينب» في إطار اجتماعي حول فكرة العائلة، ومساعدتهم لبعضهم البعض، كما يناقش فكرة الرجوع للدين في مواقف حياتنا اليومية للبحث عن حلول.

أبطال مسلسل «حي السيدة زينب»

المسلسل من بطولة العديد من النجوم الكبار منهم: محمود عبد المغني، سوسن بدر، دينا، أحمد وفيق، فراس سعيد، حسام داغر، محمد درويش، وغيرهم من النجوم، تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج محمد النقلي.