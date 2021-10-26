العسومي: إلغاء الطوارئ يتوج جهود مصر في الأمن ومحاربة الإرهاب

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء مدّ حالة الطوارئ، مؤكّداً أنَّ هذا القرار يأتي تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية بكل مؤسساتها من أجل تثبيت الأمن والاستقرار.

وأوضح العسومي، أنَّ القرار يعكس الجهود المخلصة والتضحيات الغالية التي بذلها أبناءها الأبرار في محاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، نيابةً عن المنطقة والعالم أجمع.

القرار يعكس حرص الدولة المصرية وإصرارها على ترسيخ الاستقرار

وأكّد رئيس البرلمان العربي أنَّ إلغاء مد حالة الطوارئ في مصر يأتي امتداداً للعديد من الخطوات الأخرى التي اتخذتها القيادة السياسية المصرية، والتي تعكس حرصها وإصرارها على ترسيخ الاستقرار وتحقيق التنمية والنهضة الشاملة في جميع المجالات.

القرار يمثل أولى ثمار الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان

وأضاف العسومي، أنَّ هذا القرار يمثل أولى ثمار الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر سبتمبر الماضي 2021، ويؤكّد أنَّ الدولة المصرية تدخل الجمهورية الجديدة بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار.