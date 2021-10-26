انطلاق أول عروض فرق مهرجان الإسماعيلية على مسارح حدائق المحافظة

بدأت اليوم الثلاثاء، أول عروض الفرق لمشاركة في مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، بمشاركة 8 فرق أجنبية على المسارح المختلفة في أنحاء المحافظة.

عروض بالحدائق ومراكز الشباب

وبدأت العروض في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم في حديقة الشيخ زايد بـ الإسماعيلية، لفرق المكسيك والأردن والإسماعيلية، وفي الدنفاه تعرض فرق أذريبجان والكونجو وأسيوط، وفي نادي الفيروز بطريق البلاجات، تعرض فرق السودان والعريش وفلسطين رام الله والشرقية، وفي مدينة القنطرة غرب تعرض فرق نيبال وأندونيسيا وفلسطين الفلوجة.

وقدمت كل فرقة عرضا امتد لحوالي ساعة تقريباً على المسارح المكشوفة في الحدائق والأندية ومراكز الشباب المختلفة، فيما سيكون حفل ختام المهرجان السبت المقبل.

محافظ الإسماعيلية: 8 فرق أجنبية تشارك في المهرجان

وقال اللواء شرف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن المهرجان يشارك به 8 دول أجنبية، هي المكسيك، نيبال، أذربيجان، الأردن، فلسطين الفلوجة، إندونيسيا، الفرقة الوطنية للفنون الشعبية، الكونغو، السودان، بجانب 9 فرق مصرية، هي الحرية، العريش، مطروح، الشرقية، أسوان، الأقصر، سوهاج، أسيوط، بجانب فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية.

وأضاف محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، أن مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، تم تاجيله العام الماضي بسبب ظروف فيروس كورونا، إلا أنه عاد هذا العام مع إجراءات احترازية مشددة ويعتبر من أبرز المهرجانات التي تعمل المحافظة على الحفاظ على استضافتها كل عام.

وقال محافظ الإسماعيلية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، على هامش مهرجان الإسماعيلية، إن المهرجان يعد قبلة للفن، وهو بمثابة حوار ثقافي بين مختلف الثقافات لتنوع الفرق الفنية المشاركة به.

وأكد أن المهرجان يعبر عن ثقافات الدول المشاركة باعتبار الفن هو السمة الرئيسية لكل بلد وهو المحافظ على العادات والتقاليد والثقافات.