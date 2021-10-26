«القمة» الأغنية الرسمية لـ كلاي ماكس 2021 بتوقيع محمد نور

يستعد ستاد القاهرة الدولي، لاستقبال أكبر حدث في الشرق الأوسط لهذا العام، حيث تستقبل صالة 1 بمجمع الصالات المغطاة، مؤتمر «كلاي ماكس 2021»، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، (4،5،6) من شهر نوفمبر المقبل، حيث تحيي النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفل الافتتاح، فيما يحيي النجم محمد حماقي حفل الختام.

محمد نور يشارك فى مؤتمر كلاي ماكس 2021 بأغنية جديدة

على هامش «كلاي ماكس 2021»، واستعدادا للحدث الضخم، حرص النجم محمد نور، على تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم «القمة»، والتي تعتبر الأغنية الرسمية للمؤتمر، حيث حرص «نور» على تسجيلها قبل المؤتمر وغنائها بإحدى تجمعات التحضير له، مع أصدقائه دكتور إسلام محمد ودكتور إسلام وصفي اللذين يشرفان على جميع تفاصيل «كلاي ماكس»، الذي من المتوقع أن يشهد حضور أكثر من 10 آلاف شخص من مختلف البلدان العربية.

تفاصيل أغنية القمة لـ محمد نور

أغنية «القمة» من كلمات أحمد علاء الدين، ألحان محمد نور، توزيع وهندسة صوت ومكساج زووم، وحرص صناعها بتوجيه من دكتور إسلام محمد ودكتور إسلام وصفي، على بث الحماس في نفوس الشباب لتشجيعهم على النجاح وتحقيق الأحلام والأهداف وسوف يقوم بغنائها النجم محمد نور على مسرح «كلاي ماكس»، في يوم الافتتاح المقرر له الرابع من شهر نوفمبر 2021.

وحرص محمد نور على نشر مقطع مصور أثناء غنائه أغنية «القمة»، من إحدى تجمعات التحضير لمؤتمر «كلاي ماكس» معلقا «قريبا أغنية القمة من كواليس أغنية القمة شركة Jeunesse Kaizen organization مع الحفل والمؤتمر الأكبر في الشرق الأوسط يوم 4 و5 و6 نوفمبر في ستاد القاهرة الصالة المغطاة، أنتو مش متخيلين المجهود الجبار المبذول في المؤتمر كل الشكر والتقدير للدكتور إسلام محمد والدكتور إسلام وصفي وكل فريق العمل المحترمين».