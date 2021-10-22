الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 إلكترونيا.. الرابط والخطوات

يكثر البحث على محرك «جوجل» عن عبارة «الاستعلام عن مخالفات المرور»، للاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية، التي يتم تدوينها على جميع الرخص، حتى يقوم المواطنين بدفع الغرامة المسجلة عليهم، تجنبا لسحب الرخص نهائيا من صاحب السيارة.

تعزيز الخدمات الإلكترونية

وخلال العامين الماضيين، حرصت الحكومة المصرية على تعزيز الخدمات الإلكترونية، حتى يتم إجراؤها من المنزل، دون الحاجة للذهاب لمقرات الهيئات والمؤسسات، تجنبا لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد. وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا من المنزل، عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة الرسمية، التي جاءت كالتالي:

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا

- يقوم الراغب في إجراء استعلام مخالفات المرور، بالدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة المصرية من هنــــــــــا.

- ثم بعد ذلك يقوم المستعلم باختيار خدمات نيابات المرور، والموجودة أعلى يمين الصفحة.

- ثم بعد ذلك يتم اختيار الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات.

- ثم بعد ذلك يقوم المستعلم بإدخال بيانات صاحب السيارة أو رخصة القيادة المراد الاستعلام عن مخالفاتها.

- إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة أرقام وحروف.

- ثم يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بإجمالي المخالفات، ليظهر على الشاشة الموجودة أمام المستعلم قيمة المخالفات التي يجب أن يدفعها.

- وبعد الاستعلام عن القيمة الخاصة بخالفات المركبة، يتم الضغط على طلب استخراج شهادة وفاء الغرامات.

- وتظهر على الشاشة أمام المستعلم رسالة بها عدد من الشروط التي يجب الموافقة عليها حتى يتم إتمام عملية تسجيل الغرامات.

- ثم بعد ذلك تظهر شاشة بها عدد من البيانات المطلوبة من الراغب في دفع الغرامية المالية على المركبة، التي يجب عليه أن يقوم بملئها وتشمل «الاسم الرباعي، العنوان، إدارة المرور التابع لها المواطن، رقم المركبة الخاصة به».

- ويمكن سداد قيمة المخالفات إلكترونيا من خلال اختيار طريقة السداد بين ما إذا كانت إلكترونية أو عن طريق بطاقات الائتمان أو الدفع نقدًا عند الاستلام، أو من خلال ماكينة فوري.