تاج الدين: نرصد زيادة في إصابات ووفيات كورونا ودخول الرعاية المركزة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه يتم التمهيد للمؤتمر السنوي رقم 62 للجمعية المصرية لأمراض الصدر والدرن، والتي تضم جميع الأطباء المتخصصين في الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من البلاد العربية ومختلف دول العالم، موضحًا خلال لقاء خاص في نشرة الأخبار على شاشة «DMC»، أن الأطباء كان لهم دور كبير فى السيطرة على فيروس كورونا.

هناك زيادة فى أعداد إصابات فيروس كورونا

وأضاف «تاج الدين»، أن هناك زيادة فى أعداد إصابات فيروس كورونا وعدد الحالات التى تدخل الرعاية المركزة والوفيات أيضا، ويتم التعامل مع كل تلك الحالات فى كل الأحوال، موضحًا أن الجميع يتشرف برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمؤتمر الخاص بالجمعية المصرية لأمراض الصدر والدرن، إذ إن الرئيس السيسي يولي أهمية كبيرة للقطاع الصحي في هذه المرحلة، ويقدم دعما كبيرا لجهود الدولة في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

يتم التعامل مع كل تلك الحالات فى كل الأحوال

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن المؤتمر ينعقد هذا العام تحت عنوان «التجربة المصرية الرائدة في مكافحة فيروس كورونا»، كما أن المؤتمر سيناقش النجاح الذي حققته هذه التجربة ويتم خلاله تبادل الخبرة مع الخبراء بمختلف أنحاء العالم، وهذه التجربة رائدة بشهادة العالم أجمع، وهناك دعم كبير من الرئاسة والحكومة بتوفير كل الأجهزة والمعدات لدعم هذا القطاع، ويتم العمل على تأهيل جميع المستشفيات التي تعمل في خدمات مرضى كورونا، وتوفير جميع مكونات الاحتياج للأكسجين.