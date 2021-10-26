منافسة بين «التموين» و«الزراعة» في طرح البيض بتخفيضات للمواطنين

شهدت الأسواق والمحال التجارية ومنافذ السلع الغذائية، منافسة في طرح أطباق البيض بأسعار مخفضة للمواطنين، بعدما شهد السوق بداية من شهر أكتوبر الجاري، ارتفاعا ملحوظا في سعره حتى وصل سعر طبق البيض إلى 60 جنيها.

منافسة بين التموين والزراعة للتخفيف على المواطنين

وطرحت وزارة التموين طبق البيض في فروع المجمعات الاستهلاكية لها بسعر 49 جنيها للطبق، في حين طرحت وزارة الزراعة في منافذ بيع السلع الغذائية التابعة لها طبق البيض بسعر 45 جنيها.

6500 طبق بيض دفعة أولى في فروع المجمعات الاستهلاكية

ومنذ يوم السبت الماضي، ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الآلاف من أطباق البيض، حيث وصلت الدفعة الأولى التي تم ضخها 6500 طبق بيض، وأكدت حينها أن سعر طبق البيض في فروع المجمعات الاستهلاكية بـ 49 جنيها، وهو أرخص سعر في السوق، الأمر الذي أدى إلى انخفاض سعر البيض تدريجيا أمام المواطنين في الأسواق الخاصة، فضلا عن إعلان وزارة الزراعة عّن طرح طبق البيض بسعر45 جنيها أيضا.

أسعار البيض قبل وبعد الانخفاض في السوق

- 60 جنيها كان سعر طبق البيض مع موجة الزيادة التي شهدها منذ بداية شهر أكتوبر الجاري.

- تراوح سعر البيض بعد الانخفاض من 49 إلى 52 جنيها في المحال التجارية والبقالة.

- إعلان وزارة التموين سعر طبق البيض بـ 49 جنيها في فروع المجمعات الاستهلاكية.

- إعلان وزارة الزراعة سعر طبق البيض بـ 45 جنيها في منافذها.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه بالتعاون مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، سيتم ضخ دفعات متتالية من أطباق البيض في فروع المجمعات الاستهلاكية، موضحة أن ضخ دفعات أخرى متتالية تباعا للمحافظات يتم بحسب احتياج كل محافظة لسد احتياجات المواطنين من سلعة البيض والتي تعد من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين.